search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 19:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 16:07

Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο για τον 28χρονο τραυματία του τροχαίου στη Ρουμανία – Σε σταθερή κατάσταση ο 20χρονος

30.01.2026 16:07
romania_accident_PAOK_new

Εξιτήριο πήρε ο 28χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ, που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους συνολικά επτά νεαροί.

Ο 28χρονος νοσηλεύτηκε από χθες, οπότε και έγινε η αεροδιακομιδή του από τη Ρουμανία, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και συγκεκριμένα στην Α’ Χειρουργική Κλινική. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε από τους γιατρούς καλή, δεν φέρει κακώσεις και κατόπιν τούτου έλαβε εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του 20χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, εμφανίστηκε ο Κώστας Φορτούνης, χειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ και γιατρός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης:

Λαμία: Προφυλακιστέος ο 48χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε τη 13χρονη ανιψιά του

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος 

Διδυμότειχο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 4 ατόμων από ΙΧ που «έμεινε» σε κλειστή γέφυρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bruce-Springsteen-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Από το «Streets of Philadelphia» στο «Streets of Minneapolis» – Στο νούμερο 1 του iTunes το τραγούδι του Σπρίνγκστιν κατά της ICE

exafanisi lora athina – video – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη να αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία σε ταξιδιωτικό γραφείο

teyana
LIFESTYLE

Η Τεγιάνα Τέιλορ αποκάλυψε τη συμβουλή που της έδωσε η Beyonce στην αρχή της καριέρας της 

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε την Πέμπτη (29/1) το «Σόι σου»

stathis siskos 66-new
MEDIA

Στέφανος Σίσκος για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Φεύγω από το Open με νοσταλγία, αλλά με χαρά για το νέο επαγγελματικό μου σπίτι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

siakantaris_3001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα - Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 19:17
bruce-Springsteen-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Από το «Streets of Philadelphia» στο «Streets of Minneapolis» – Στο νούμερο 1 του iTunes το τραγούδι του Σπρίνγκστιν κατά της ICE

exafanisi lora athina – video – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη να αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία σε ταξιδιωτικό γραφείο

teyana
LIFESTYLE

Η Τεγιάνα Τέιλορ αποκάλυψε τη συμβουλή που της έδωσε η Beyonce στην αρχή της καριέρας της 

1 / 3