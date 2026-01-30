search
30.01.2026 15:22

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος 

30.01.2026 15:22
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε η Γαύδος με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας, λόγω των καιρικών φαινομένων που έπληξαν το νησί στις 20-21 Ιανουαρίου.

Αναλυτικότερα σε απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Νικόλαου Παπαευσταθίου η οποία υπεγράφη χθες και αναρτήθηκε σήμερα στην Διαύγεια, αναφέρονται τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι), τα οποία εκδηλώθηκαν στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2026 στην ανωτέρω περιοχή, σύμφωνα με το ανωτέρω 10 σχετικό.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρείς (3) μήνες, ήτοι έως και 21 Απριλίου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

1 / 3