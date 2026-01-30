Διδυμότειχο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 4 ατόμων από ΙΧ που «έμεινε» σε κλειστή γέφυρα

Επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή (30/1), η Πυροσβεστική Υπηρεσία Διδυμοτείχου, καθώς τέσσερα άτομα εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο, λίγο πριν την γέφυρα Ευγενικού – Βρυσικών.

Πρόκειται για δύο ζευγάρια που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκαν, όταν ο οδηγός προσπάθησε να περάσει τη γέφυρα από την πλευρά του χωριού Ευγενικό, όπου έσβησε η μηχανή με αποτέλεσμα να καλέσουν την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα και 4 άνδρες, όπου και μετέφεραν με διασωστικό τους τέσσερεις επιβαίνοντες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο χώρος ήταν κλειστός με απαγορευτική σήμανση λόγω της υπερχείλισης του ποταμού.

