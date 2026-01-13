search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 09:43
ΕΛΛΑΔΑ

13.01.2026 09:24

Νέα Ιωνία: Καμία ανησυχία για τη γέφυρα στην Εθνικής Αντιστάσεως, λέει η Περιφέρεια Αττικής (video)

13.01.2026 09:24
gefyra new

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο ΕΡΤ NEWS ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνος Ζώμπος, μετά την πτώση χθες σαθρών δομικών υλικών από τη γέφυρα της Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας και ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

«Είναι μια γέφυρα 35 -36 ετών που είχε κατασκευαστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ» πρόσθεσε ο κ. Ζώμπος σημειώνοντας ότι εξαρχής υπήρχαν κάποιες παραλείψεις όπως η έλλειψη μόνωσης. «Η Τεχνική Υπηρεσία, έχει ήδη εκπονήσει την τεχνική μελέτη και θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να μην υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος» σημείωσε προαναγγέλοντας την αφαίρεση το μεγάλου όγκου χώματος που υπάρχει στην πάνω πλευρά της.

«Είναι ένα περιστατικό μεμονωμένο» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνος Ζώμπος, ξεκαθαρίζοντας ότι το χθεσινό συμβάν αφορούσε την πτώση κάποιων σαθρών υλικών και όχι για αποκόλληση τμήματος της γέφυρας.

Στο σημείο όπου έχουν μπει οι κατάλληλες σημάνσεις, όπως τόνισε έχουν αρχίσει οι σχετικές εργασίες υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα στατικής επάρκειας της γέφυρας.

«Είναι μια γέφυρα 35 -36 ετών που είχε κατασκευαστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ» πρόσθεσε ο κ. Ζώμπος σημειώνοντας ότι εξαρχής υπήρχαν κάποιες παραλείψεις όπως η έλλειψη μόνωσης.

«Η Τεχνική Υπηρεσία, έχει ήδη εκπονήσει την τεχνική μελέτη και θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να μην υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος» σημείωσε προαναγγέλοντας την αφαίρεση το μεγάλου όγκου χώματος που υπάρχει στην πάνω πλευρά της.

«Μάχη» με τα κύματα για τον «Σκοπελίτη» που αψηφά τη θαλασσοταραχή – Εντυπωσιακό βίντεο

Σέρρες: «Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή 100 αυτοί που τον χτύπησαν» – Συγκλονίζει η μητέρα του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Τέμπη: Μόνο για την υπεξαγωγή εγγράφων παράσταση πολιτικής αγωγής από συγγενείς θυμάτων στη δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο

