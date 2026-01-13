Νέα Ιωνία: Καμία ανησυχία για τη γέφυρα στην Εθνικής Αντιστάσεως, λέει η Περιφέρεια Αττικής (video)

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο ΕΡΤ NEWS ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνος Ζώμπος, μετά την πτώση χθες σαθρών δομικών υλικών από τη γέφυρα της Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας και ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

«Είναι μια γέφυρα 35 -36 ετών που είχε κατασκευαστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ» πρόσθεσε ο κ. Ζώμπος σημειώνοντας ότι εξαρχής υπήρχαν κάποιες παραλείψεις όπως η έλλειψη μόνωσης. «Η Τεχνική Υπηρεσία, έχει ήδη εκπονήσει την τεχνική μελέτη και θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να μην υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος» σημείωσε προαναγγέλοντας την αφαίρεση το μεγάλου όγκου χώματος που υπάρχει στην πάνω πλευρά της.

«Είναι ένα περιστατικό μεμονωμένο» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνος Ζώμπος, ξεκαθαρίζοντας ότι το χθεσινό συμβάν αφορούσε την πτώση κάποιων σαθρών υλικών και όχι για αποκόλληση τμήματος της γέφυρας.

Στο σημείο όπου έχουν μπει οι κατάλληλες σημάνσεις, όπως τόνισε έχουν αρχίσει οι σχετικές εργασίες υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα στατικής επάρκειας της γέφυρας.

