Ένας μοναδικός γαστρονομικός πειρασμός που συνδυάζει τις αγαπημένες γεύσεις της ιταλικής κουζίνας, τα ζυμαρικά με την πίτσα, σερβιρισμένα με εντελώς πρωτότυπο, αλά ελληνικά, τρόπο.
Η συνταγή για πίτσα με πένες σε καλαμάκι είναι κατάλληλη για πάρτι ή πικνίκ, καθώς είναι εξαιρετικά βολική στο σερβίρισμα.
Επίσης είναι μια πολύ ευέλικτη συνταγή που μπορεί να γίνει με περισσεύματα και μπορεί να εμπλουτιστεί με διαφορετικά υλικά.
300 γραμμάρια πένες
100 γραμμάρια μοτσαρέλα, τριμμένη
8-10 ελιές Καλαμών, εκπυρηνωμένες, σε φέτες
60 γραμμάρια καλαμπόκι σε κονσέρβα, καλά στραγγισμένο
200 γραμμάρια μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας (για μακαρόνια)
25 ml ελαιόλαδο
Αλάτι για το βράσιμο των ζυμαρικών
1. Αρχικά, βράστε τις πένες σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, στραγγίξτε τις και αφήστε τις να κρυώσουν. Ραντίστε με ελαιόλαδο και ανακατέψτε πολύ καλά.
2. Περάστε τις βρασμένες πένες σε ξύλινα σουβλάκια και τοποθετήστε τα σε ένα ταψί που έχετε στρώσει με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.
3. Απλώστε από πάνω γενναιόδωρα τη σάλτσα ζυμαρικών, πασπαλίστε με το καλαμπόκι, βάλτε τις κομμένες ελιές και από πάνω προσθέστε την τριμμένη μοτσαρέλα.
4. Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200ο C μέχρι να λιώσει η μοτσαρέλα και να πάρει ένα ελαφρύ χρυσαφί χρώμα.
Συμβουλές
