Στέφανος Σίσκος για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Φεύγω από το Open με νοσταλγία, αλλά με χαρά για το νέο επαγγελματικό μου σπίτι»

Τα συναισθήματά του ενόψει του καινούριου επαγγελματικού του βήματος, στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», εξέφρασε με ανάρτησή του ο Στέφανος Σίσκος.

Ανέφερε ότι ελπίζει να φανεί αντάξιος των προσδοκιών του Αντ1, ότι θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του και ότι φεύγει από το Open νιώθοντας από τη μία νοσταλγία, και από την άλλη χαρά για το νέο επαγγελματικό του βήμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Σίσκου

«Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. «Καλημέρα Ελλάδα στον ΑΝΤ1»… Τα λέει όλα. Ελπίζω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών του σταθμού, της βαριάς κληρονομιάς της εκπομπής και να σταθώ με επάρκεια δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για τη έγκυρη, έγκαιρη και πολύπλευρη ενημέρωση των τηλεθεατών. Οπως έκανα επι 4 περίπου χρόνια από τη συχνότητα του OPEN. Εκεί όπου έκανα φίλους ζωής και δούλεψα δίπλα σε κορυφαίους συναδέλφους που άνοιξαν τους δημοσιογραφικούς μου ορίζοντες. Σε αυτό συνέβαλε περισσότερο, ο γενικός διευθυντής του σταθμού, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, που επιβράβευσε τις προσπάθειες μου, δίνοντας μου σημαντικες ευκαιρίες -όπως και σε όλους τους συναδέλφους- και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό. Φεύγω με νοσταλγία απο τη μια, αλλά έχοντας μεγάλη χαρά και προσμονή από την άλλη, για το νέο επαγγελματικό μου σπίτι. Θα τα λέμε από Δευτέρα κάθε πρωί στις 6!»

