Δύο εκρήξεις στο νότιο Ιράν – Αναφορές για νεκρούς (Video)

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο της Μπαντάρ Αμπάς, ενός λιμανιού του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε ότι υπάρχουν τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

An explosion damaged a residential building in Iran’s southern port city of Bandar Abbas on Saturday afternoon, Iranian media reported, with videos showing heavy damage to several floors.

Guards-linked Tasnim denied reports that Alireza Tangsiri, the commander of the IRGC Navy,… pic.twitter.com/e0pFAAIe5j — Iran International English (@IranIntl_En) January 31, 2026

Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιορισθεί η αιτία, διευκρίνισε ο Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το Irna.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ένα μέρος της πρόσοψης του κτιρίου έχει ανατιναχθεί.

Άλλα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρονται επίσης στην έκρηξη, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία της.

Και δεύτερη έκρηξη στο Ιράν

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, λίγη ώρα μετά σημειώθηκε και δεύτερη έκρηξη στην επαρχία Χουζεστάν, στο νότιο Ιράν, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Αναφορές κάνουν λόγο ότι πρόκειται για τετραμελή οικογένεια.

Ο επικεφαλής των Υπηρεσιών Πυρασφάλειας και Ασφάλειας της Αχβάζ, Μπαμπάκ Ραμπέι, δήλωσε στο ISNA ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη γειτονιά Κιανσάχρ. Δύο άνθρωποι, ένα τρίχρονο παιδί και μια γυναίκα, ανασύρθηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια, πρόσθεσε.

Οι απειλές του Τραμπ

Η έκρηξη σημειώνεται σε ένα τεταμένο πλαίσιο καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντόν του Ιράν και ανέπτυξε αρμάδα πλοίων στον Κόλπο.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι “εντελώς ψευδείς”.

Σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας

Νωρίτερα, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί προειδοποίησε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε επίθεσης, σημειώνοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, μετά την ανάπτυξη αυτήν την εβδομάδα σημαντικών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στον Κόλπο.

«Αν κάνει λάθος ο εχθρός, αυτό θα βάλει αναμφιβόλως σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, αυτήν της περιοχής και αυτήν του σιωνιστικού καθεστώτος», τόνισε ο Αμίρ Χαταμί, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, σημειώνοντας επίσης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής».

Η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί», προειδοποίησε επίσης ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Η πυρηνική γνώση και τεχνολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν μπορούν να εξαλειφθούν, ακόμη κι αν οι επιστήμονες και τα παιδιά του έθνους γίνουν μάρτυρες», τόνισε, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς που στοχοθετούσαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο με το Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Νέα αιματοχυσία με τουλάχιστον 12 νεκρούς από ισραηλινές επιδρομές παρά την εκεχειρία

Ιταλία: Αντιδράσεις για το αγγελάκι που θυμίζει τη Μελόνι σε ιστορική εκκλησία της Ρώμης

Μόσχα: Η σφοδρότερη χιονόπτωση των τελευταίων 200 ετών (Video)