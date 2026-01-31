ΠΑΣΟΚ: Εσωκομματική κρίση πυροδοτεί η Χαριλάου μετά τα γκάλοπ κόλαφο – Επιθέσεις σε «εσωτερικούς εχθρούς»

Στη γνωστή τακτική του «εσωτερικού εχθρού» και της ενοχοποίησης κάθε κριτικής φωνής και κατάθεσης διαφορετικών απόψεων και προτάσεων από εκείνες της ηγεσίας, καταφεύγει η Χαριλάου Τρικούπη, μετά την ομοβροντία των δημοσκοπήσεων που φέρουν το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο να απομακρύνεται από τον εκλογικό στόχος της πρωτιάς, αλλά να χάνει και τη δεύτερη θέση, κινδυνεύοντας να επιστρέψει σε μονοψήφια ποσοστά.

Μία εικόνα που περιορίζει το Κίνημα σε συμπληρωματικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό και ευάλωτο στις ασφυκτικές πιέσεις για συνεργασία με τη ΝΔ μετεκλογικά, παρά τις ρητορικές αρνήσεις από την ηγεσία αυτή την περίοδο.

Άλλωστε η στροφή που έχει κάνει ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης εισάγοντας ανοιχτά και ενισχύοντας τα περί συνεργασίας με τις προοδευτικές δυνάμεις, αλλά και οι επαφές με βουλευτές άλλων κομμάτων να συμπαραταχθούν με το ΠΑΣΟΚ – κατά παράκαμψη της αλλοτινής δήλωσης ότι δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι πλήγωσαν την παράταξη – δείχνουν ότι και η ηγεσία έχει αντιληφθεί το αδιέξοδο της μέχρι τώρα πορείας.

Το κυνήγι των μαγισσών – «η κόλαση είναι οι άλλοι» – στο οποίο έχει επιδοθεί η Χαριλάου τροφοδοτεί ακόμα και σενάρια για διαγραφές όσων αντίκεινται στις διαθέσεις της ηγεσίας, παρότι είναι φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται διορθωτικές κινήσεις ή και αλλαγή πορείας για να μην συνθλιβεί δημοσκοπικά και εκλογικά έτσι όπως πηγαίνει μέχρι τώρα.

Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως δύο στελέχη, ο Παύλος Γερουλάνος (περισσότερο παρασκηνιακά στις ζυμώσεις των Πραιτοριανών) και ο Χάρης Δούκας – όλο και πιο ανοιχτά όσο το ΠΑΣΟΚ πάει προς το συνέδριο. Ταυτόχρονα είναι εμφανής η προσπάθεια της ηγετικής ομάδας να μην αναδείξει σε πρόβλημα τις διαφοροποιήσεις και τις αιχμές της Άννας Διαμαντοπούλου, καίτοι η έμπειρη πολιτικός έχει επισημάνει και εκείνη ότι υπάρχει θέμα με το πώς πάει το κόμμα.

«Ενοχλούν» Γερουλάνος και Δούκας

Στο παρασκήνιο διατυπώνονται σφοδρές κατηγορίες και εξαπολύονται δηλητηριώδη βέλη για τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος έθεσε πρώτος το θέμα της δημοσκοπικής ακινησίας τον περασμένο Σεπτέμβριο με την περίφημη «βελόνα», ενώ πρόσφατα έκανε επίδειξη δύναμης με μία τεράστια συγκέντρωση.

Οι πληροφορίες που φέρεται να συλλέγουν και να επικαλούνται στελέχη προσκείμενα στην ηγεσία είναι ότι η πλευρά Γερουλάνου μπορεί να κάνει κίνηση αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη ακόμα και πριν το συνέδριο – ειδικά εάν εμφανιστούν νέα κόμματα και η δημοσκοπική καθίζηση του ΠΑΣΟΚ συνεχιστεί. Η παραφιλολογία περί αμφισβήτησης του προέδρου γίνεται παρότι στελέχη, όπως ο ίδιος ο κ. Γερουλάνος, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Χάρης Δούκας και άλλοι, ξεκαθαρίζουν ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αλλά η Χαριλάου είναι επίσης καχύποπτη βλέποντας ότι πολλοί βουλευτές είναι προβληματισμένοι από τη δημοσκοπική καχεψία – οι περισσότεροι κινδυνεύουν να μην εκλεγούν ξανά – και ενδεχομένως θα πιέσουν «να γίνει κάτι».

Την ίδια ώρα η ευθεία στόχευση του Χάρη Δούκα, με επίκεντρο την πρόταση του δημάρχου Αθηναίων για ψήφισμα από το συνέδριο για «όχι στη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ» αρχίζει να ξεπερνά τα όρια μίας εσωκομματικής προσυνεδριακής συζήτησης με διαφωνίες και παίρνει διαστάσεις σχεδόν… δίωξης της διαφορετικής άποψης.

Ο Τζεδάκης της «τεχνικής λύσης» του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητάει… διαγραφή Δούκα

Η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να επιστράτευσε και δεύτερο στέλεχος που έτρεχε στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ – να εξηγήσει τι κατάλαβε από το σκάνδαλο και τι έκανε γύρω από αυτή την δυσώδη υπόθεση στην Κρήτη – για να επιτεθεί σε όσους θέλουν καθαρή απάντηση (με ψήφισμα) στο συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ μετεκλογικά.

Και μάλιστα να επιτεθεί προσωπικά με βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στον οποίο καταλογίζει τα μύρια όσα, προφανώς σε μία εμφανή προσπάθεια να ανακαλυφθούν «εχθροί» στους οποίους θα καταλογιστεί η ευθύνη της καταβαράθρωσης του Κινήματος στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που αμφισβητεί ακόμα και η πλειοψηφία της εκλογικής του βάσης την αντιπολιτευτική τακτική της ηγεσίας.

Μετά τον Μανόλη Χνάρη – βουλευτής Ρεθύμνου – τη σκυτάλη πήρε ο Σταύρος Τζεδάκης, που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς εμφανιζόταν (από το σύστημα του αρμόδιου ΚΥΔ κατ’ εφαρμογή της περιβόητης τεχνικής λύσης) να δηλώνει βοσκοτόπια στη Μακεδονία και στα… Άγραφα. Ως αντιοπεριφερειάρχης δε, δεν είχε αντιληφθεί καν τι συνέβαινε στην Κρήτη με τις παράνομες επιδοτήσεις και το όργιο των απίστευτων δηλώσεων, που έκαναν συμπατριώτες του και σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ – εις εξ αυτών επέστρεψε μάλιστα και το ποσό που είχε λάβει.

Αντιθέτως, αν και δεν είχε καταλάβει τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Τζεδάκης, τα του ΠΑΣΟΚ και τις…. κινήσεις της ολιγαρχίας και των μιντιακών κέντρων, τα έχει πάρει… όλα χαμπάρι! και μάλιστα τα λέει χαρτί και καλαμάρι, δεν τα κρατάει για τον εαυτό του:

Σε μία ανάρτηση με ακατάληπτη επιχειρηματολογία, απλοϊκό σκεπτικό μικρομεσαίου τοπικού στελέχους και κακεντρεχή συνωμοσιολογική προσέγγιση, αλλά και με εμφανή την απόγνωση να φανεί χρήσιμος στην ηγεσία για παν ενδεχόμενο – καλού κακού η κάλυψη του κόμματος χρειάζεται -, ο Τζεδάκης κατηγορεί τον Δούκα ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι συμμετέχει σε «εργολαβία» μαζί με το «μιντιακό σύστημα και τους ολιγάρχες που προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαφανίσουν το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο από τον χάρτη»!!!

Του καταλογίζει μάλιστα για εσωστρέφεια ότι «υπονομεύει καθαρότατα και απροκάλυπτα τον Πρόεδρο και βέβαια κάνει μεγάλη ζημιά στο ΠΑΣΟΚ».

Το θέμα είναι εάν η Χαριλάου Τρικούπη συμφωνεί με την τοποθέτηση, την επίθεση και τους χαρακτηρισμούς του κ. Τζεδάκη ή εάν πρόκειται για προσωπική παρέμβαση, την οποία όμως οφείλει η ηγεσία να αξιολογήσει.

Διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ βαδίζει σε ένα συνέδριο με εκρηκτικές αντιπαραθέσεις, που επιτείνουν το πρόβλημά του με ευθύνη της ηγετικής ομάδας.

