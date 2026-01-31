Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπορίσοφ: «Ο Κάθετος Διάδρομος αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των χωρών μας» (Video)

Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μετέχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Το πρωί του Σαββάτου (31/01), στο περιθώριο της συνόδου του ΕΛΚ συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του συγκυβερνώντος κόμματος GERB της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, με τον οποίο συζήτησε μεταξύ άλλων το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου και τη σημασία που έχει για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

«Θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, γιατί στην ουσία υπάρχουν δύο κάθετοι, ένας για το αέριο που ξεκινάει από τη Ρεβυθούσα και άλλος ένας από την Αλεξανδρούπολη. Και οι δύο περνούν από τη Βουλγαρία και είναι σημαντική στρατηγική επένδυση για τις χώρες μας», σημείωσε ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Μπ. Μπορίσοφ και πρόσθεσε: «Χθες, είχαμε μια πρώτη συμφωνία για την αποστολή φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία, που καταδεικνύει τη σημασία αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας για τις δύο μας χώρες, η οποία είναι τόσο οικονομική όσο και γεωπολιτική.

Και κατά την άποψή μου, ο Κάθετος Διάδρομος δεν αφορά μόνο την ενέργεια αλλά και το εμπόριο, την πλήρη διασύνδεση μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδας, Μολδαβίας, Ουκρανίας. Και αυτό αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των δύο χωρών μας», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Επίσης, ο Κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις.

Στις συναντήσεις, τον πρωθυπουργό συνόδευε ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

