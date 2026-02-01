search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 12:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 11:40

Ισραήλ: Διώχνει του Γιατρούς Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα επειδή δεν παρέδωσαν κατάλογο των Παλαιστινίων εργαζομένων τους

01.02.2026 11:40
gaza_child

Το Ισραήλ αποφάσισε σήμερα να τερματίσει τις δραστηριότητες της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Λωρίδα της Γάζας ως τις 28 Φεβρουαρίου λόγω της άρνησής της να παράσχει τον κατάλογο των Παλαιστινίων εργαζομένων της.

Το υπουργείο Διασποράς, υπεύθυνο για την καταχώριση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει τις δραστηριότητες των MSF στον παλαιστινιακό θύλακα επειδή δεν παρείχαν αυτόν τον κατάλογο, μια υποχρέωση που ισχύει για όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η μη κυβερνητική οργάνωση θα πρέπει να παύσει τις επιχειρήσεις της και να εγκαταλείψει τη Γάζα ως τις 28 Φεβρουαρίου, πρόσθεσε το υπουργείο.

Διαβάστε επίσης:

BBC: Ο Έπσταϊν έστειλε 20χρονη για ερωτικό ραντεβού με τον Άντριου στο παλάτι του Μπάκιγχαμ

Τραμπ: Θα απαντήσουμε με «πολύ ουσιαστικό» τρόπο αν ο Καναδάς θέσει σε ισχύ εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Κόστα Ρίκα: Ασφάλεια ή δημοκρατία; – Στις κάλπες με φαβορί τη δεξιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στο βόρειο Αιγαίο – «Προσοχή στις μετακινήσεις μέχρι αύριο το πρωί»

asthenoforo_tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τραγωδία στην Αττάλεια – Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

kae panathinaikos toumpa (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τροχαίο στη Ρουμανία: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός άφησε λουλούδια στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ (Video)

mitropoylos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Έξι φόροι λεηλατούν τα αναδρομικά των συνταξιούχων στο 11μήνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

antetokounmpo-bucks-pacers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων: Διπλάσιες οι διαθέσιμες κατοικίες από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 12:27
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στο βόρειο Αιγαίο – «Προσοχή στις μετακινήσεις μέχρι αύριο το πρωί»

asthenoforo_tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τραγωδία στην Αττάλεια – Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

1 / 3