Βιολάντα: Σταματούν οι έρευνες υπό τον φόβο νέας έκρηξη – Το προπάνιο εισχώρησε 25 μέτρα κάτω από το έδαφος 

Υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης, έχουν σταματήσει για την ώρα οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, η οποία στέρησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες.

Η διαρροή ήταν τόσο εκτεταμένη με αποτέλεσμα το προπάνιο να είχε εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος. Ελάχιστη ποσότητα από το εν λόγω αέριο αρκεί για να γίνει έκρηξη και για τον λόγο αυτό οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τις ενέργειές του στο σημείο την ερχόμενη εβδομάδα.

Πυροσβεστικά οχήματα κάνουν συνέχεια ρίψεις νερού για τους καπνούς που συνεχίζουν να βγαίνουν από το εργοστάσιο. Την ίδια ώρα οι αρχές «ξεσκονίζουν» όλα τα έγγραφα και τις αδειοδοτήσεις της «Βιολάντα» ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εγκαταστάσεις και ο τεχνολογικός εξοπλισμός πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις: Στο τεχνικό κομμάτι, που αφορά στην διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που την προκάλεσαν, με αποτέλεσμα την πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου και τη φονική έκρηξη και στη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να διευκρινιστεί αν κάτι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι ευθύνες αν και όπου εντοπιστούν.

24ωρη απεργία την Τρίτη στα Τρίκαλα

Την Τρίτη (3/2) έχει προκυρηχθεί 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα από την Ομοσπονδία γάλακτος, τροφίμων και ποτών, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Οι εργαζόμενοι για μεγάλο διάστημα ανέφεραν ότι μύριζαν αέριο χωρίς να εισακουστούν με αποτέλεσμα την έκρηξη που σκόρπισε τον θάνατο, σκοτώνοντας πέντε εργαζόμενες.

«Μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε» ανέφερε o Γ.Γ. Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.

Οι κατηγορίες στους υπεύθυνους του «Βιολάντα»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου, τόνισε η ποινική μεταχείριση των υπεύθυνων του εργοστασίου θα κριθεί από το πόσο είχαν προβλέψει το δυστύχημα. Όπως εξήγησε, η δίωξη θα είναι κακουργηματική με ενδεχόμενο δόλο εάν οι υπεύθυνοι αγνόησαν τον κίνδυνο από την έντονη οσμή.

Ο πρ. διεθυντής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Μιχάλης Αυγουλέας, επανέλαβε ότι το προπάνιο έχει την ιδιότητα όταν γίνεται εξόρυξη να είναι άοσμο και μπορεί να δυεισδύσει από οπουδήποτε βρει χώρο.

Την ίδια στιγμή, ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης, τόνισε ότι το προπάνιο σε αυτήν την περίπτωση δεν γινόταν αντιληπτό επειδή η εγκατάσταση των σωληνώσεων ήταν κάτω από το έδαφος. Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η οσμή σημαίνει ότι το έδαφος είχε πλέον υπερκορεστεί .

Το προπάνιο βρήκε διαφυγή και λίμνασε στο δάπεδο του υπογείου. Πρόκειται για πολύ εύφλεκτο αέριο καθώς αρκεί ελάχιστη ποσότητα για να γίνει έκρηξη και σε αυτήν την περίπτωση ήταν τεράστια η συγκέντρωση για το λόγο αυτό σταμάτησαν οι έρευνες.

