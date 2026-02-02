Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Από τη Νέα Αριστερά ήρθε η πρώτη αντίδραση της αντιπολίτευσης για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση.

Νέα Αριστερά: «Δεν είναι αναθεώρηση, είναι μπάζωμα»

Στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς με τίτλο «Δεν είναι αναθεώρηση, είναι μπάζωμα» αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση «επιχειρεί τη συνταγματοποίηση των ολέθριων επιλογών της, ώστε να τις καταστήσει μόνιμες παθογένειες της χώρας».

Παράλληλα σχολιάζει πως η αναθεώρηση του Άρθρου 16 προκειμένου «να νομιμοποιηθούν τα ιδιωτικά “πανεπιστήμια” – κοτέτσια είναι «το «Σκόιλ Ελικίκου» περιβεβλημένο με συνταγματικό μανδύα».

Για την αλλαγή του άρθου 86 αναφέρει ότι η αλλαγή σκοπεύει στο να συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει και να απαλλάσσει παρανομούντα κυβερνητικά στελέχη.

Για την αλλαγή του άρθρου 103 που αφορά στη μονομότητα των δημοσίων υπαλλήλων σχολιάζει πως «δεν αποσκοπεί φυσικά στους επίορκους ΔΥ, αλλά στο να είναι ευκολότερο για τους κυβερνώντες να ξεφορτώνονται «ενοχλητικούς» υπαλλήλους που φυτρώνουν εκεί που δεν τους έσπειραν, όπως η κα Τυχεροπούλου, που ξεσκέπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όλη η ανακοίνωση της ΝεΑρ

«Η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί τη συνταγματοποίηση των ολέθριων επιλογών της, ώστε να τις καταστήσει μόνιμες παθογένειες της χώρας. Η συντηρητική αναδίπλωση στην οποία προχωρά έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα συμφέροντα, αλλά και τις αξίες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Εμβληματική για την κυβέρνηση είναι η αναθεώρηση του Άρθρου 16 για την ανώτατη παιδεία, προκειμένου να νομιμοποιηθούν τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» – κοτέτσια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας χωρίς καν να είναι σε θέση να παρουσιάσουν εγκαταστάσεις, προγράμματα σπουδών κ.λπ. Πρόκειται για το «Σκόιλ Ελικίκου» περιβεβλημένο με συνταγματικό μανδύα.

Με την αλλαγή του Άρθρου 86, ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να διατηρήσει η κυβερνητική πλειοψηφία τον έλεγχο της διαδικασίας δίωξης υπουργών, ώστε να συνεχίσει να καλύπτει και να απαλλάσσει παρανομούντα κυβερνητικά στελέχη.

Η αλλαγή του Άρθρου 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, για την οποία η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, δεν αποσκοπεί φυσικά στους επίορκους ΔΥ, αλλά στο να είναι ευκολότερο για τους κυβερνώντες να ξεφορτώνονται «ενοχλητικούς» υπαλλήλους που φυτρώνουν εκεί που δεν τους έσπειραν, όπως η κα Τυχεροπούλου, που ξεσκέπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την αναθεώρηση του Άρθρου 24, του μόνου άρθρου που προστατεύει το περιβάλλον και έχει αποτελέσει μόνιμο στόχο της οικογένειας Μητσοτάκη από τη δεκαετία του 1990, η κυβέρνηση αποσκοπεί να άρει κάθε περιβαλλοντική προστασία σε παραλίες, δάση και βουνά, ώστε να «αξιοποιηθούν» από ημετέρους.

Η προωθούμενη από τη ΝΔ αναθεώρηση – αντιμεταρρύθμιση αποτελεί έναν ακόμη λόγο να φράξουμε τον δρόμο σε μια τρίτη θητεία της ΝΔ, μέσω της οποίας θα ολοκληρωθεί η θεσμική καταστροφή».:

Κόκκαλης – ΣΥΡΙΖΑ: Πάει πολύ να ζητά συναίνεση η ΝΔ όταν έχουν παραβιάσει τόσες φορές το Σύνταγμα

«Πάει πολύ να ζητάει υπέρβαση των διαφόρων η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης και συναίνεση όταν έχουν παραβιάσει τόσες φορές το Σύνταγμα», τόνισε ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο Βασ. Κόκκαλης πρόσθεσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καλεί σε δημοκρατικό διάλογο τα κόμματα, για την κατοχύρωση ατομικών και εργασιακών δικαιωμάτων, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας».

Δουδωνής – ΠΑΣΟΚ: Οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από αυτούς, οι οποίοι τους καταπατούν

Σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής ο Παναγιώτης Δουδουνής σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού ανέφερε:

«Το ΠΑΣΟΚ άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπετε εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από αυτούς, οι οποίοι τους καταπατούν. Θα συμμετάσχουμε στην σχετική συζήτηση από την δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και οι σχετικές υπερπλειοψηφίες στην δεύτερη την λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος», πρόσθέτοντας ότι είναι σαφές το άρθρο 110 και οι σχετικές πλειοψηφίες.

