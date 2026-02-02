search
ΣΙΝΕΜΑ

02.02.2026 12:09

«One Battle After Another»: Ταινία της Χρονιάς για την Ένωση Κριτικών του Λονδίνου (photos/video)

02.02.2026 12:09
To φιλμ «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson) απέσπασε τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων της Καλύτερης Ταινίας της Χρονιάς, στην 46η τελετή απονομής της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λονδίνου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο May Fair της βρετανικής πρωτεύουσας.

Επιπλέον, ο Άντερσον κυριάρχησε στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας και Σεναρίου ενώ ο Σον Πεν (Sean Penn) απέσπασε το Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στη ταινία.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, η Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) αναδείχθηκε η Καλύτερη Ηθοποιός για το «Hamnet» της Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) και ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) έλαβε το Βραβείο Α΄ Ανδρικού ρόλου για το «Marty Supreme».

Όπως αναφέρει το Deadline, η Έιμι Μάντιγκαν (Amy Madigan), κέρδισε το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Weapons».

Η πλήρης λίστα των νικητών

  • Ταινία της Χρονιάς: «One Battle After Another»
  • Σκηνοθέτης της Χρονιάς: Paul Thomas Anderson «One Battle After Another»
  • Σεναριογράφος της Χρονιάς: Paul Thomas Anderson «One Battle After Another»
  • Βρετανική/Ιρλανδική Ταινία της Χρονιάς: «Pillion»
  • Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «KPop Demon Hunters»
  • Ντοκιμαντέρ της Χρονιάς: «The Perfect Neighbor»
  • Ξενόγλωσση Ταινία της Χρονιάς: «Sentimental Value»
  • Ανδρική Ερμηνεία της Χρονιάς: Timothée Chalamet, «Marty Supreme»
  • Γυναικεία Ερμηνεία της Χρονιάς: Jessie Buckley, «Hamnet»
  • B΄Ανδρικός Ρόλος: Sean Penn, «One Battle After Another»
  • Β΄Γυναικείος Ρόλος: Amy Madigan «Weapons»
  • Πρωτοεμφανιζόμενος Βρετανός/Ιρλανδός Σκηνοθέτης: Harry Lighton, «Pillion»
  • Καλύτερος Βρετανός/Ιρλανδός Ηθοποιός: Josh O’Connor, «The Mastermind»/«The History of Sound»/«Wake Up Dead Man»
  • Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός: Robert Aramayo «I Swear»/«Palestine 36»
  • Νέος Βρετανός/Ιρλανδός Ηθοποιός: Alfie Williams, «28 Years Later»
  • Τεχνικό Επίτευγμα της Χρονιάς: «Sinners» – Mουσική: Ludwig Göransson
  • Καλύτερη Βρετανική/Ιρλανδική Ταινία Μικρού Μήκους: «Neil Armstrong and the Langholmites», Duncan Cowles
  • Βραβείο Dilys Powell Εξαιρετικής Συνεισφοράς: Guillermo del Toro
  • Βραβείο Derek Malcolm Καινοτομίας: Cynthia Erivo

