«One Battle After Another»: Ταινία της Χρονιάς για την Ένωση Κριτικών του Λονδίνου (photos/video)

To φιλμ «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson) απέσπασε τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων της Καλύτερης Ταινίας της Χρονιάς, στην 46η τελετή απονομής της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λονδίνου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο May Fair της βρετανικής πρωτεύουσας.
Επιπλέον, ο Άντερσον κυριάρχησε στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας και Σεναρίου ενώ ο Σον Πεν (Sean Penn) απέσπασε το Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στη ταινία.
Στις υπόλοιπες κατηγορίες, η Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) αναδείχθηκε η Καλύτερη Ηθοποιός για το «Hamnet» της Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) και ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) έλαβε το Βραβείο Α΄ Ανδρικού ρόλου για το «Marty Supreme».
Όπως αναφέρει το Deadline, η Έιμι Μάντιγκαν (Amy Madigan), κέρδισε το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Weapons».
