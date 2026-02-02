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02.02.2026 23:27

Πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου: Παραδέχεται δύο κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

02.02.2026 23:27
prince laurent belgium

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Δύο κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν αποκάλυψε σήμερα ότι είχε ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου, αδερφός του βασιλιά Φιλίππου, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που αφορούν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019. Η δήλωσή του ήρθε αφότου το όνομά του εμφανίστηκε στα σχετικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Όπως διευκρίνισε στο βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga, οι δύο συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν ύστερα από αίτημα του ίδιου του Έπσταϊν: η πρώτη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η δεύτερη στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο 62χρονος πρίγκιπας υποστήριξε ότι δεν συνάντησε ποτέ τον Έπσταϊν σε «δημόσια ή συλλογική εκδήλωση».

Διευκρινίσεις μετά την αρχική δήλωση

Η νέα τοποθέτηση του πρίγκιπα Λοράν ήρθε μετά την αρχική του δήλωση ότι «ουδέποτε» παρέστη σε εκδήλωση παρουσία του Έπσταϊν ή συνεργατών του, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τη φύση της επαφής τους, μετά τις αποκαλύψεις που προκάλεσαν αντιδράσεις διεθνώς.

Ο πρίγκιπας ανέφερε ακόμη ότι ο Έπσταϊν επικοινώνησε μαζί του αρκετές φορές την περίοδο που εκείνος έκανε την πρακτική του «στον ΟΗΕ και σε μια μεγάλη τράπεζα» στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Έπσταϊν ήθελε να συναντήσει τους γονείς του «για να τους συστήσει σε δισεκατομμυριούχους φίλους του», αίτημα που –σύμφωνα με τον ίδιο– απέρριψε.

Πρόσκληση σε δείπνο στο Παρίσι το 2012

Μια δεκαετία αργότερα, το 2012, ο Έπσταϊν φέρεται να επικοινώνησε ξανά με τον πρίγκιπα Λοράν και να τον προσκάλεσε σε δείπνο στο Παρίσι, «παρουσία (σύμφωνα με τον ίδιο) ενός αρχηγού κράτους, καθώς και πλουσίων και ισχυρών προσώπων». Ο πρίγκιπας Λοράν δήλωσε ότι αρνήθηκε και αυτή την πρόσκληση.

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