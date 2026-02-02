Το χειμωνιάτικο φρούτο που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει από τη γρίπη

Είναι πορτοκαλί, στρογγυλό, κατεξοχήν χειμωνιάτικο φρούτο και γεμάτο πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Ο λόγος για το μανταρίνι που το μικρό του μέγεθος είναι αντιστρόφως ανάλογο με τα πολλά οφέλη του για την υγεία.

Ο μικρός αυτός θησαυρός είναι ιδανικός για διατροφή ελεγχόμενων θερμίδων αφού ένα φυσιολογικού μεγέθους μανταρίνι περιέχει μόλις 45-50 θερμίδες και προσφέρει σημαντικές ποσότητες από βασικά θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών ινών και των βιταμινών.

Αποτελεί εξαιρετική επιλογή σε χυμό το πρωί, ιδανικό σνακ για το σχολείο ή το γραφείο, μοναδικό επιδόρπιο για μετά το φαγητό και τη τέλεια επιλογή βραδινής λιχουδιάς αφού καταπολεμά την αϋπνία και χαρίζει έναν ήρεμο και ξεκούραστο ύπνο.

«Φύλακας» της υγείας

Τα μανταρίνια διαθέτουν υψηλή συγκέντρωση βιταμίνης C η οποία βοηθά στη σύνθεση του κολλαγόνου, μιας πρωτεΐνης που χρειάζεται το σώμα για να διατηρήσει ισχυρό το δέρμα και τα οστά. Η συχνή κατανάλωσή τους προστατεύει τον οργανισμό από κοινά κρυολογήματα και γρίπη. Η ισχυρή δράση του, καταπολεμά σοβαρές ασθένειες και μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να προσβληθεί κάποιος από εγκεφαλικό, διαβήτη ή διάφορα είδη καρκίνου. Συμβάλει, επίσης στην διατήρηση υγιών δοντιών, προωθεί την αποτελεσματική επούλωση πληγών και δρα ως αντιοξειδωτικό για την πρόληψη γενετικών μεταλλάξεων.

Πλούσιο σε φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες καταπολεμούν την παχυσαρκία και επίσης βοηθούν να μειωθούν τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα κάτι που με τη σειρά του βοηθά στην μείωση του κινδύνου στεφανιαίας νόσου. Δύο μέτρια μανταρίνια περιέχουν 3,5 γραμμάρια φυτικές ίνες δηλαδή καλύπτουν το 14% και 9% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης ινών για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Πηγή ασβεστίου

Τα μανταρίνια είναι καλή πηγή ασβεστίου το οποίο προάγει την υγεία των οστών και μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους σε συνδυασμό με κάποια διατροφή μειωμένων θερμίδων. Τα 100gr του συγκεκριμένου φρούτου παρέχουν 37mg ασβεστίου.

Βιταμίνη Α

Δυο μέτρια μανταρίνια ενισχύουν την βιταμίνη Α κατά 44% της συνιστώμενης πρόσληψης για τους άντρες και κατά 60% της ημερήσιας πρόσληψης για τις γυναίκες. Η βιταμίνη Α είναι απαραίτητη για καλή όραση, ιδιαίτερα τη νύχτα και για υγιή ανάπτυξη των κυττάρων. Αρκετή πρόσληψη βιταμίνης Α τρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα και προάγει την υγιή επούλωση των πληγών.

Αντικαρκινική δράση

Μεταξύ των εσπεριδοειδών, τα μανταρίνια έχουν το υψηλότερο περιεχόμενο σε καροτενοειδή και πιο συγκεκριμένα σε β-κρυπτοξανθίνη. Αξίζει να σημειωθεί πως η β-κρυπτοξανθίνη ευθύνεται για το πορτοκαλί τους χρώμα και την αντικαρκινική τους δράση. Σύμφωνα με δύο Ιαπωνικές μελέτες, η κατανάλωση μανταρινιών μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του ήπατος.

Μην ξεχνάτε ακόμη πως τα μανταρίνια βοηθούν στην απορρόφηση του σιδήρου γι’ αυτό μετά από γεύματα πλούσια σε σίδηρο είναι καλό να τρώμε ένα μανταρίνι.

Για την πιο πλήρη προστασία του οργανισμού χρειάζεται να καταναλώνουμε τουλάχιστον πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως. Συνιστάται, λοιπόν, μέχρι το Φεβρουάριο να καταναλώνετε και ένα μανταρίνι την ημέρα.

Πηγή: ygeiamou

