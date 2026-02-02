Αδωνις Γεωργιάδης: «Θα συνεχιστεί και μετά το 2026 το πρόγραμμα “Προλαμβάνω για την παιδική παχυσαρκία”»

Ιδιαίτερα ενθαρυντικά είναι τα αποτελέσματα των προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του Προγραμμάτος Προλαμβάνω.

Απο τους 5.200.00 εκατομμύρια πολίτες που αξιοποίησαν τα δωρεάν παραπεμπτικά για τις προληπτικές εξετάσεις περισσότεροι απο 178.000 εχουν ήδη χειρουργηθεί καθώς εντοπίστηκαν ευρήματα που αφορούν διάφορους καρκίνους (μαστού, τραχηλου της μήτρας, προστάτη) αλλα και καρδιολογικά νοσήματα.

Τα παράπάνω τόνισε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα το πρωί με θέμα τα αποτελέσματα των προγραμμάτων Προλαμβάνω.

Αναφορικά με τα δεδομένα για την απώλεια βάρους απο τους 36.360 δικαιούχους ηλικίας 30-70 ετών, ήδη έχουν απευθυνθεί σε ειδικούς 6.000. Μάλιστα όπως επεσήμανε η κυρία Αγαπηδάκη το 10% έχει Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω απο 50. Αυτο σημαίνει οτι αγγίζουν τα 128 κιλά άτομα με ύψος 1.60 εως και 181 κιλά άτομα με ύψος 1.90.

Οπως είπε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στο topontiki.gr υπάρχουν άνθρωποι με κατακλύσεις που έχουν να σηκωθούν απο το κρεβάτι ακόμα και οκτώ χρόνια. Αξιζει να τονισθεί οτι στο πλαίσιο του προγράμματος οι δικαιούχοι με τη βοήθεια των υγειονομικών των Κινητών Μονάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) θα έχουν φαρμακευτική αγωγή, φυσιοθεραπευτή και θα υποστηρίζονται και ψυχολογικά καθως οι περισσότεροι ζουν απομονωμένοι.

Ξεκινάει το πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία

Ενα ακόμη προληπτικό πρόγραμμα που αφορά τη νεφρική δυσλειτουργία εχει ξεκινήσει και ήδη 1.590.000 εκατομμύριο παραπεμπτικά εχουν αρχίσει να αποστέλνονται στους δικαιούχους. Επιπλέον αναμένονται ακομα 250.000 για όσους εχουν συπληρώσει το 30ο ετος της ηλικία τους. Οι προβλεπόμενες εξετάσεις παρέχονται δωρεάν, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν τις εξετάσεις τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας proliptikes.gov.gr. Η δράση απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης ή σακχαρώδους διαβήτη, δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου.

Οι δωρεάν εξετάσεις περιλαμβάνουν τον υπολογισμό του eGFR, μέσω της κρεατινίνης αίματος σε συνδυασμό με την ηλικία και το φύλο, καθώς και τον δείκτη uACR, που αφορά τον λόγο λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων σε πρωινό δείγμα.

Παιδική παχυσαρκία

Στο Πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, το υπουργείο Υγείας δημιούργησε την υπηρεσία Διατροφικής Τηλεσυμβουλευτικής με διαιτολόγο – διατροφολόγο, όπου οι οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες όπου κι αν βρίσκονται. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα πάνω από 1000 παιδιά και έφηβοι από 2 έως και 17 ετών που κατοικούν σε 56 περιοχές της χώρας και ήδη το 80% αυτών έχουν διαπιστώσει σημαντική μείωση του ΔΜΣ.

Όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη το 40 % παρουσιάζει και κλινικά προβλήματα και το ενθαρρυντικό είναι ότι καταγράφεται βελτίωση του Δείκτη Μάζας. Οι διαιτολόγοι – διατροφολόγοι υποστηρίζονται από διεπιστημονική ομάδα π.χ ψυχολόγους κλπ. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 διαδικτυακές συνεδρίες σε 6 μήνες (1 ανά 2 εβδομάδες), εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο, συμβουλές για βελτίωση καθημερινών συνηθειών και ενημερωτικό υλικό.

Όπως είπε η κ. Αγαπηδάκη εχουν γίνει ενέργειες προκειμένου αυτό το πρόγραμμα να συνεχιστεί πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. “Δεν θέλουμε η χώρα να σκοράρει πρώτη στην παιδική παχυσαρκία αλλά να σκοράρει πρώτη στους δείκτες υγείας “, σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη. Παράλληλα ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστεί και αφου ληξει η χρηματοδοτηση απο το Ταμείο Ανλακαμψης δηλαδή μετά το Καλοκαίρι του 2026.

