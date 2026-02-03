Συνταγματική αναθεώρηση: «Ώριμες οι συνθήκες για αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης», λέει η ΕνΔΕ

Θετική ήταν η άντιδραση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις χθεσινές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ως προς τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Σε ανακοίνωση τους τα μέλη του ΔΣ της ΕνΔΕ αναφέρουν ότι, είναι «ώριμες οι συνθήκες για τη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Με το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, εκκινά όπως αναμενόταν, η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Μεταξύ των αλλαγών που κατά τα εξαγγελλόμενα θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, θα είναι και ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Γίνεται σαφές ότι ένα αίτημα πολλών δεκαετιών, το οποίο η Ένωσή μας ανέδειξε εμφατικά τα τελευταία χρόνια, έχει ωριμάσει πια και στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα συμμετάσχει ουσιαστικά στον διάλογο που αναμένεται να ανοίξει, στην κατεύθυνση της αξιοποίησης αυτής της αναθεωρητικής ευκαιρίας, προκειμένου οι αλλαγές που θα προταθούν τόσο ως προς την επιλογή ηγεσίας, όσο και σε τυχόν άλλα πεδία (π.χ. της απαγόρευσης διορισμού αφυπηρετούντων σε θέσεις εκτελεστικής εξουσίας) να είναι ουσιώδεις, να αξιοποιούν πραγματικά και όχι κατ’ επίφαση τις εγγυήσεις που συνεπάγεται η κρίση του συνόλου του δικαστικού Σώματος και να υπηρετούν τις αρχές της δικαστικής ανεξαρτησίας και της διάκρισης των λειτουργιών».

Η Lufthansa επιβεβαιώνει ότι η Λόρα ταξίδεψε στη Γερμανία – Στην αεροπορική εταιρεία «τα ρίχνει» η Δημογλίδου για το φιάσκο (video)

Συνελήφθη 20χρονος για ληστείες με μαχαίρι σε βάρος ανηλίκων, αναζητούνται οι συνεργοί του

Σάμος: Τριήμερο «λουκέτο» στο ειδικό σχολείο – Σοβαρά προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας καταγγέλουν οι γονείς