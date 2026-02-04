Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκινούν στην Ιταλία και η τελετή έναρξης στο Μιλάνο θεωρείται από τις αρχές η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για την ασφάλεια της διοργάνωσης.

Η τελετή στο στάδιο Σαν Σίρο, όπως αναφέρουν οι New York Times, θα συγκεντρώσει δισεκατομμύρια τηλεθεατές και πολλούς υψηλούς προσκεκλημένους, γεγονός που την καθιστά σημαντικό στόχο για όποιον θα ήθελε να προκαλέσει ζημιά ή αναστάτωση.

Η τελετή έναρξης ως πιθανός στόχος

Ο Franz Regul, που ήταν επικεφαλής της προσπάθειας κυβερνοασφάλειας στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024, αναφέρει ότι η τελετή έναρξης είναι ένας τρόπος για να «αλλοιωθούν» ή να σαμποταριστούν οι Αγώνες. Σημειώνει επίσης ότι για όσους έχουν την ευθύνη της ασφάλειας, η τελετή είναι σαν τον δικό τους «τελικό».

Η κλίμακα της επιχείρησης στην Ιταλία

Η τελετή περιλαμβάνει πάνω από 1.000 καλλιτέχνες και έχει απαιτήσει εκατοντάδες ώρες πρόβας. Η προστασία των Αγώνων, που θα περιλαμβάνουν ταυτόχρονες διοργανώσεις και σε ορεινές περιοχές γύρω από την Κορτίνα και το Λιβίνιο, απαιτεί μια από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες επιχειρήσεις ασφαλείας στην ιταλική ιστορία. Στο σχέδιο συμμετέχουν 6.000 αστυνομικοί και στελέχη ασφαλείας, καθώς και στόλος drones επιτήρησης και ρομπότ για ελέγχους.

«Μαθήματα» από το παρελθόν

Στο Παρίσι 2024, την ημέρα της τελετής έναρξης, σημειώθηκε επίθεση σαμποτάζ στο γαλλικό δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας, αφήνοντας χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβισμένους.

Στην Πιονγκτσάνγκ 2018, μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση προκάλεσε πρωτοφανείς διακοπές: έπεσε το ίντερνετ, επηρεάστηκαν οι τηλεοπτικές μεταδόσεις, ακινητοποιήθηκαν drones που θα συμμετείχαν σε σκηνικό, «κατέβηκε» η ιστοσελίδα των Αγώνων και πολλοί θεατές δεν μπορούσαν να εκτυπώσουν εισιτήρια, με αποτέλεσμα άδειες θέσεις στο στάδιο. Η επίθεση αποδόθηκε τελικά στη Ρωσία, η οποία σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση προσπάθησε να τη «καμουφλάρει» ως ενέργεια της Βόρειας Κορέας.

Οι ρωσικές ενέργειες θεωρούνται απειλή για τους Ολυμπιακούς εδώ και πάνω από μία δεκαετία, μετά την αποκάλυψη κρατικά υποστηριζόμενου προγράμματος ντόπινγκ που οδήγησε σε διεθνείς απαγορεύσεις. Οι απαγορεύσεις συνεχίστηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Στους Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα οι Ρώσοι θα αγωνιστούν μόνο ως ουδέτεροι αθλητές, χωρίς εθνική σημαία.

Η παρουσία της ICE και η θύελλα αντιδράσεων

Παρότι η Ρωσία θεωρείται από ειδικούς μία από τις μεγαλύτερες κρατικές απειλές, στην Ιταλία προκάλεσε αντιδράσεις η παρουσία προσωπικού ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αποκάλυψη ότι πράκτορες της ICE θα συνοδεύσουν Αμερικανούς αξιωματούχους στους Ολυμπιακούς προκάλεσε κατακραυγή, με Ιταλούς αξιωματούχους και διαδηλωτές να εκφράζουν οργή για τη συμπεριφορά πρακτόρων της ICE κατά την περίοδο της επιθετικής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ στη Μινεσότα.

Οι αμερικανικές αρχές διευκρίνισαν ότι υπεύθυνες για την ασφάλεια είναι οι ιταλικές αρχές και ότι το κλιμάκιο της ICE δεν θα κάνει επιβολή μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά θα προέρχεται από το Homeland Security Investigations (HSI), που συνεργάζεται διεθνώς σε ζητήματα ασφάλειας. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ιταλία, Tilman J. Fertitta, δήλωσε ότι ο ρόλος του HSI θα είναι αυστηρά συμβουλευτικός και βασισμένος σε πληροφορίες, χωρίς περιπολίες ή επιχειρησιακή εμπλοκή.

Το «Ice House» μετονομάζεται

Η αντίδραση ήταν τόσο έντονη ώστε οι Αμερικανοί Ολυμπιακοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι ο χώρος φιλοξενίας των Αμερικανών αθλητών στο Μιλάνο, που ονομαζόταν «Ice House», θα μετονομαστεί σε «Winter House», ώστε να παραμείνει ιδιωτικός χώρος.

Στο Παρίσι, για την ασφάλεια των Αγώνων, είχαν αποκλειστεί μεγάλες περιοχές από την κυκλοφορία και είχαν αναπτυχθεί χιλιάδες ένστολοι στρατιωτικοί. Στο Μιλάνο–Κορτίνα θα χρησιμοποιηθούν ρομπότ για ελέγχους σε δύσκολες περιοχές και θα λειτουργήσει 24ωρο κέντρο κυβερνοασφάλειας για την παρακολούθηση ολυμπιακών δικτύων και βασικών μεταφορικών υποδομών.

