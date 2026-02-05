Η CrediaBank συνοδοιπόρος Ελλήνων αθλητών στη διαδρομή προς την κορυφή

Αναγνωρίζοντας ότι η ομάδα είναι η κινητήριος δύναμη που φέρνει την επιτυχία, η CrediaBank γίνεται συνοδοιπόρος σπουδαίων Ελλήνων αθλητών που μας κάνουν περήφανους υπερβαίνοντας προσδοκίες και στερεότυπα. Ο Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής, η Πρωταθλήτρια κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη, ο Παραολυμπιονίκης ποδηλασίας Νίκος Παπαγγελής, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών και η ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery θα έχουν στο πλευρό τους την CrediaBank στη διαδρομή προς την εκπλήρωση των ονείρων τους και την κορυφή.

Ιωάννα Μίγγου και ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery

Η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, συνάντησε προσωπικά όλους τους αθλητές, δεσμευόμενη εκ μέρους της CrediaBank στη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με κοινό όραμα. «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το νέο μας ξεκίνημα συνδέεται με σπουδαίους αθλητές από τις ρίζες μας στην Κρήτη μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας. Θέλουμε να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που εργάζεται σκληρά για να πετύχει τον στόχο του, να είμαστε η ομάδα – και όχι μόνο η τράπεζα – στην οποία μπορεί να βασιστεί. Οι αθλητές που στηρίζουμε δεν είναι απλώς πρωταθλητές. Είναι παραδείγματα ήθους, ομαδικότητας, ισότητας και συμπερίληψης και εκφράζουν την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον για ένα καλύτερο μέλλον. Θα είμαστε μαζί, γιατί μαζί πηγαίνουμε πιο μακριά», δήλωσε σχετικά.

Η Γενική Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας της CrediaBank, Ιωάννα Μίγγου, δήλωσε: «Για εμάς στην CrediaBank, κάθε αθλητής είναι παράδειγμα θάρρους και αφοσίωσης. Η στήριξή μας δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα αλλά το ταξίδι προς την κορυφή, τις προσπάθειες, τις δυσκολίες και τα όνειρα που κάνουν κάθε στιγμή μοναδική. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, που θα είμαστε δίπλα τους σε αυτό το ταξίδι και θα το ζούμε μαζί τους».

Ιωάννα Μίγγου, Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών, Άννα Ντουντουνάκη και Νίκος Παπαγγελής

H CrediaBank γίνεται μέρος της προσπάθειας του Εμμανουήλ, της Άννας, του Νίκου, της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών και της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery αποδεικνύοντας ότι η αριστεία είναι πολλά περισσότερα από αριθμούς. Είναι προσήλωση, συνεργασία, εμπιστοσύνη και σεβασμός – ιδανικά που μας ενώνουν και μας κάνουν μια ομάδα.

Βιογραφικά αθλητών CrediaBank

Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Κάραλης ασχολείται με το άλμα επί κοντώ από μικρή ηλικία, ακολουθώντας τα βήματα των γονιών του. Το 2021 συμμετείχε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, καταλαμβάνοντας την 4η θέση. Τα επόμενα χρόνια σημείωσε εντυπωσιακή αγωνιστική άνοδο, καταρρίπτοντας τα πανελλήνια ρεκόρ με άλματα στα 6,05 μ. (κλειστός) και 6,08 μ. (ανοιχτός στίβος). Το 2024 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Το 2025 ανέβηκε στο βάθρο σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, με χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και ασημένια μετάλλια στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα κλειστού και ανοιχτού στίβου. Σταθεροποιημένος πλέον σε άλματα άνω των 6 μέτρων, βρίσκεται στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης και στο Νο 4 όλων των εποχών στην ιστορία του αθλήματος.

Επόμενος μεγάλος του στόχος ,είναι η κατάκτηση ενός ακόμα μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Άννα Ντουντουνάκη

Η Άννα Ντουντουνάκη είναι διακεκριμένη κολυμβήτρια με πλούσιες διεθνείς και εθνικές διακρίσεις, καθώς και με σημαντική ακαδημαϊκή πορεία. Κατέχει τα Πανελλήνια Ρεκόρ στα 50 και 100 μέτρα πεταλούδας και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες (Ρίο 2016, Τόκιο 2021, Παρίσι 2024), πετυχαίνοντας κορυφαίες θέσεις, με καλύτερη την 9η θέση το 2021. Με σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις, έχει κατακτήσει μετάλλια σε Μεσογειακούς Αγώνες, Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, καθώς και σημαντικές θέσεις σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, με αποκορύφωμα την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ντόχα το 2024, ενώ είναι η πρώτη και μοναδική Ελληνίδα που έχει στεφθεί Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο άθλημα. Παράλληλα, έχει αναπτύξει μια ισχυρή ακαδημαϊκή πορεία, καθώς είναι δικηγόρος, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Queen Mary University of London στον τομέα του Commercial and Corporate Law. Σήμερα είναι Διδακτορική Φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με ειδίκευση στο Αθλητικό Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενώ ταυτόχρονα, συνεχίζει τις σπουδές της στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Νίκος Παπαγγελής

Ο Νίκος Παπαγγελής είναι Παραολυμπιονίκης ποδηλασίας και μέλος της Εθνικής Ομάδας Παρα-ποδηλασίας της Ελλάδας από το 2017. Αγωνίζεται σε δρόμο και πίστα μετά από ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού λόγω καρκίνου. Το 2023 κατέκτησε δύο ασημένια μετάλλια σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δύο χάλκινα μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα. Έχει συμμετάσχει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες Τόκιο 2021 και Παρίσι 2024, καταλαμβάνοντας την 6η και 4η θέση αντίστοιχα. Στόχος του είναι η συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028 και η κατάκτηση του πρώτου του παραολυμπιακού μεταλλίου. Παράλληλα, μέσω της πρωτοβουλίας Wheels Of Will, στηρίζει ενεργά τον σύλλογο Φλόγα και τα παιδιά που μάχονται τον καρκίνο.

Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2011 και το 2025. Έχει πανηγυρίσει το χρυσό μετάλλιο στο World League το 2005 και το World Cup το 2025. Σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχει κατακτήσει τέσσερα ασημένια μετάλλια (2010, 2012, 2018, 2022) και ένα χάλκινο μετάλλιο το 2024 που συνδυάστηκε με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» για πρώτη φορά μετά το 2008 (Πεκίνο).

ΚΑΕ Μαρούσι Chery

Η ΚΑΕ Μαρούσι Chery αποτελεί έναν από τους ιστορικούς εκπροσώπους του ελληνικού μπάσκετ, με σταθερή παρουσία και σημαντική προσφορά στο άθλημα. Έδρα της είναι το Κ.Γ. Αγίου Θωμά. Η ομάδα μετρά συνολικά 17 χρόνια συμμετοχής στη Stoiximan GBL, την κορυφαία εθνική κατηγορία, έχοντας καταγράψει ανταγωνιστικές πορείες στο Πρωτάθλημα και παρουσίες σε τελικές φάσεις του Κυπέλλου Ελλάδας. Παράλληλα, το Μαρούσι έχει συμμετάσχει σε κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις (EuroLeague, Saporta Cup, Korać Cup, Europe Cup), με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου το 2001, επιτυχία που επιβεβαιώνει τη διαχρονική του δυναμική και το ξεχωριστό του αποτύπωμα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.

