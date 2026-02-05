search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:15
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

05.02.2026 16:16

Συνάντηση Α. Γεωργιάδη με τους εκπροσώπους των συλλόγων Μαιών: «Λύθηκε η παρεξήγηση  για το καθηκοντολόγιο» (photos)

05.02.2026 16:16
adonis_sinantisi_me_maies

Δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία αλλαγή στο νέο καθηκοντολόγιο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των συλλόγων των Μαιών. Με αυτή τη διαβεβαίωση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη αποχωρήσαν οι εκπρόσωποι του κλάδου, μετά τη σημερινή συνάντηση που είχαν με την ηγεσία του υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν σήμερα οι επαγγελματίες του κλάδου έξω από το Υπουργείο Υγείας, αντιπροσωπεία των Συλλόγων Μαιών – Μαιευτών συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη, παρουσία του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους. Αφορμή αποτέλεσε το υπό έγκριση νέο καθηκοντολόγιο, το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ανησυχίες στον χώρο της μαιευτικής. Κατά τη διάρκεια της  συνάντησης, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι στόχος είναι η συνεργασία και η από κοινού επεξεργασία του νέου πλαισίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες και την επιστημονική εξέλιξη του επαγγέλματος.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι η ένταση των προηγούμενων ημερών οφείλεται σε παρεξήγηση. «Τις Μαίες τις αγαπάμε και τις σεβόμαστε. Δεν πρόκειται να βγει καθηκοντολόγιο που δεν θα το έχουμε συμφωνήσει και επεξεργαστεί μαζί τους. Άρα μην ανησυχούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε λόγο για μια «εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση», σημειώνοντας ότι οι παρεξηγήσεις αποσαφηνίστηκαν και ότι έχει ήδη οριστεί νέο ραντεβού σε τρεις εβδομάδες, κατόπιν εντολής του Υπουργού.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Μαιών – Μαιευτών Αθήνας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Μαιών – Μαιευτών, Βικτωρία Βιβιλάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα της συνάντησης. Όπως δήλωσε η κ. Βιβιλάκη, οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου θα συμμετάσχουν από κοινού με τους νομικούς του Υπουργείου στην επεξεργασία του αναθεωρημένου καθηκοντολογίου. Παράλληλα, η ίδια χαιρέτισε τη δέσμευση ότι στις επόμενες προκηρύξεις θέσεων θα περιλαμβάνονται και ΠΕ Μαιευτικής, αντανακλώντας την πανεπιστημιακή εκπαίδευση του κλάδου.

Από την πλευρά της, η Κλαίρη Γουρουντή, πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μαιών – Μαιευτών Αθήνας, χαρακτήρισε τη συνάντηση «αισιόδοξη», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ανοίγει ο δρόμος για ουσιαστικές αλλαγές που θα ενισχύσουν τον ρόλο των Μαιών στη σύγχρονη υγειονομική φροντίδα.

