ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

Γνωστά εδώ και χρόνια ήταν τα προβλήματα με τη διαχείριση πόρων και τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις και διορισμούς στελεχών στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ.

Μάλιστα σε μία ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου της ΔΑΚΕ Ιδιωτικού Τομέα (ΙΤ) έκανε ήδη από τις 11 Νοεμβρίου του 2021, δριμύτατες καταγγελίες, οι οποίες ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι προέρχονταν από μία αντίπαλη στη διοίκηση του Γιάννη Παναγόπουλου παράταξη, έπρεπε να διερευνηθούν (φάνηκε πως δεν έγινε κάτι τέτοιο), καθώς αποδείχθηκε στην πορεία ότι ήταν αρκετά εύστοχες. Ορισμένα από τα αναφερόμενα στην ανακοίνωση ενδεχομένως είναι ακόμα επίκαιρα.

Κυρίως η επισήμανση για στέλεχος της διοίκησης του ΙΝΕ – που πληροφορίες αναφέρουν ότι παραμένει στη θέση του ακόμα και σήμερα – με υπερβολικές αμοιβές. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι τα μπόνους που μοιράζονται τα στελέχη, πέρα από μισθούς, είναι προκλητικά.

Το δελτίο τύπου της ΔΑΚΕ ΙΤ, το οποίο εκδόθηκε κυρίως για να απαντήσει σε «ανακοίνωση που στα email μας ήρθε στις 25.10.2021 από την “ΠΑΣΚΕ” αλλά υπογράφεται ως “Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία”», καταλήγει ότι «…απαίτηση του κόσμου της εργασίας είναι να απαλλαγούμε από τις παθογένειες του παρελθόντος», όπως αναφερόταν.

Και τόνιζε, μεταξύ άλλων και τα εξής η ΔΑΚΕ τότε:

«Αν τη διάβαζε (την ανακοίνωση της ΠΑΣΚΕ), λοιπόν, κανείς ανάποδα θα νόμιζε ότι αποτελεί την επιστολή αυτοκριτικής ή αποχώρησης του Γιάννη Παναγόπουλου από τη ΓΣΕΕ και τις δομές της, υπερπλήρης ενσήμων (47 χρόνια) και υπερπλήρως απαξιωμένος από την κοινωνία.

Ταυτόχρονα, αυτή η μοναδική αλήθεια σε ένα κείμενο-λίβελο, θα θεωρούσε κανείς ότι σηματοδοτεί την απόσυρση μιας “παρέας συμφερόντων“, στη συντριπτική της πλειοψηφία συνταξιούχων εδώ και πολλά έτη, που με απόφαση Παναγόπουλου, και χωρίς καμία θεσμική διαδικασία, διορίζονται να εκπροσωπούν τους εργαζόμενους σε κορυφαίους θεσμούς όπως ο ΟΑΕΔ, η ΟΚΕ, η ΕΟΚΕ, ο ΟΜΕΔ, το ΕΛΙΝΥΑΕ κ.λπ.

Αυτή η “παρέα συμφερόντων” ενώ διύλιζε και δεν ανανέωσε τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μιας εγκύου υπαλλήλου των 1.000€/μήνα, την ίδια ώρα κατάπινε αμάσητο το διορισμό στελέχους του ΣΕΒ στο ΕΛΙΝΥΑΕ με μισθό 5.800€/μήνα (προσωπική απόφαση και υπογραφή Παναγόπουλου) και όχι μόνο. Αυτές οι εξωθεσμικές πρακτικές των «θεματοφυλάκων» καταγγέλθηκαν από την Παράταξή μας στην τελευταία συνεδρίαση της Διοίκησης της ΓΣΕΕ και φυσικά δεν απαντήθηκαν από κανέναν.

Όμως, η συγκεκριμένη Ανακοίνωση, μέσα από ένα πλήθος ψευδών, αυταπόδεικτα ανυπόστατων ισχυρισμών και φθηνής προβοκάτσιας, συντάχθηκε μόνο και μόνο για να αποτυπώσει την αγωνία του Γιάννη Παναγόπουλου να εξασφαλίσει το “μέλλον” του στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ διανύοντας την έβδομη δεκαετία της ζωής του.

Ακόμη και αυτό το… “θεμιτό άγχος” θα μπορούσαμε να το “συμμεριστούμε”, αν δεν συνέχιζε πεισματικά, μετά από 23 χρόνια στη ΓΣΕΕ, να χρησιμοποιεί τις ίδιες αντιθεσμικές μεθόδους ίντριγκας και παρασκηνίου επιχειρώντας να εκμαυλίσει συνειδήσεις, να ψάξει αδύναμους κρίκους και να τους χρησιμοποιήσει προκειμένου να υλοποιήσει τους προσωπικούς του σκοπούς.

Στην ίδια κατεύθυνση και η βιασύνη του να συγκροτήσει νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δυο μήνες πριν λήξει η θητεία του υφιστάμενου, καθώς και μια σειρά αντικαταστατικών ενεργειών στις οποίες υπέπεσε διορίζοντας ακόμη και αναπληρωματικούς για τη διασφάλιση του “απώτερου μέλλοντος”.

Σε μια παρατεταμένη περίοδο που ο κόσμος της εργασίας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, ως πρωταρχική του αγωνία προβάλλει, όχι μόνο η “διευθέτηση” της 4ετους του Προεδρίας στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ αλλά και, η εξασφάλιση μιας τεχνητής πλειοψηφίας ώστε να μπορεί να χειραγωγεί αποφάσεις όπως η «επένδυση» ύψους 1 εκατ. € σε fund αγνώστου προελεύσεως.

Γιατί τόση αγωνία, γιατί τόση πρεμούρα για μεθόδευση πλειοψηφίας;;; Αλήθεια ποια ήταν εκείνα τα επιστημονικά, όπως ισχυρίζονται, κριτήρια με βάση τα οποία ορίστηκαν τα μέλη;;; Εδώ απλά γελάμε, εκτός αν κάποιοι απέκτησαν ακαδημαϊκούς τίτλους γηράσκοντας αεί διδασκόμενοι… Από που προκύπτει πως η φερεγγυότητα είναι πλεονέκτημα μιας Παράταξης;

Ως ΔΑΚΕ, πριν περίπου ένα χρόνο στο πλαίσιο της ανανέωσης του Καταστατικού του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ προτείναμε τροποποιήσεις για τη συμμετοχή όλων των Παρατάξεων που αντιπροσωπεύονται στη Συνομοσπονδία διαπιστώνοντας την ανάγκη για αντιπροσωπευτικότερο κοινωνικό έλεγχο και ουσιαστικότερη λογοδοσία.

Αυτή τη θέση μας εκφράσαμε κρυστάλλινα και διεκδικήσαμε σθεναρά στην πρόσφατη συνεδρίαση της Διοίκησης της ΓΣΕΕ προτείνοντας μια αντιπροσωπευτική σύνθεση του Δ.Σ. του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ χωρίς πλειοψηφίες, μια σύνθεση που ισοδυναμούσε με λιγότερους εκπροσώπους από αυτούς που αναλογούν στην Παράταξή μας αλλά ενίσχυε την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και τον πλουραλισμό στη Διοίκηση του Ινστιτούτου ενόψει μάλιστα και της επικείμενης διαχείρισης κονδυλίων άνω των 50 εκατ. € από την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Αυτή η υπεύθυνη και ξεκάθαρη θέση μας ήταν και παραμένει απόλυτη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μας στο Δ.Σ. του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Αυτή η υπεύθυνη και ξεκάθαρη θέση μας δεν μπορεί να διαστρεβλωθεί από κανέναν ούτε φυσικά να συνδεθεί με ιδιοτέλειες όπως εντελώς αναποτελεσματικά επιχειρείται στην Ανακοίνωση της ΠΑΣΚΕ ή Δ.Σ.Σ.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι οι σκοπιμότητες και τα αδιέξοδα πρέπει να αναζητηθούν σε αυτούς που ψάχνουν αγωνιωδώς να βρουν πρόθυμους ή περιθωριακούς προκείμενου να στρεβλώσουν την υπεύθυνη στάση μιας συντεταγμένης Παράταξης…

Αυτούς τους αχυράνθρωπους σας τους χαρίζουμε… Έτσι κι αλλιώς, όμοιος ομοίω αεί πελάζει. Έτσι προέκυψε και ο Γιάννης Βασιλόπουλος, που ενώ είχε οριστεί από τη ΔΑΚΕ το Μάρτιο του 2021 στο Δ.Σ. του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και συντάχθηκε απόλυτα με τη θέση της Παράταξής μας για τη σύνθεση του Δ.Σ. και τις πρακτικές Παναγόπουλου, “εντελώς ξαφνικά” και επικαλούμενος αστείες δικαιολογίες επέλεξε την “κωλοτούμπα“. Εντάξει όλοι γνωρίζουμε ή αντιλαμβανόμαστε τι μεσολάβησε…

Αυτές οι συμπεριφορές είναι η προσωποποίηση μιας παθογένειας που μυρίζει ναφθαλίνη. Οι “σκελετοί” βγήκαν από τη ντουλάπα ευτελίζοντας το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και τα Συνδικάτα.

Σε κάθε περίπτωση, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ αποτελεί μια σημαντική, δυναμική και σοβαρή δομή με πλούσιο και μετρήσιμο έργο για τον κόσμο της εργασίας.

Ακριβώς για αυτό έχουμε την ευθύνη να διαφυλάξουμε τη θεσμική και διαφανή λειτουργία του, καθώς και τον υγιή προσανατολισμό του έξω από μονοπαραταξιακές λογικές, πέρα από κονκλάβια.

Παράλληλα, αυτοί που δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν αισχρές κινδυνολογίες περί δήθεν αδυναμίας πληρωμής των εργαζομένων, απλά εξυπηρετούν τους περίεργους στόχους τους υποτιμώντας τη νοημοσύνη ενός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Είτε συμμετέχουμε, είτε δεν συμμετέχουμε στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στηρίζουμε απόλυτα τους εργαζόμενους του και τα δικαιώματά τους.

Το ΙΝΕ είναι ένα θεσμικό δημιούργημα της ΓΣΕΕ, κανείς, λοιπόν, δεν μπορεί να φέρεται ως ιδιοκτήτης ή κλειδοκράτορας. Το “Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει” δεν αρμόζει στο Ινστιτούτο, δεν αρμόζει στο οργανωμένο Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Κλείνοντας, ως Παράταξη με σαφή στάση και πρόταση που δεν επιδέχεται παρερμηνείες από κανέναν, καλούμε όλες τις Παρατάξεις να πάρουν ξεκάθαρη θέση αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους απέναντι σε πρακτικές άλωσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και αλλοίωσης της θεσμικής λειτουργίας της ΓΣΕΕ. Είναι η ώρα που κανείς δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την κουρτίνα ή να ψαρεύει σε θολά νερά».

