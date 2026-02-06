search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 11:51

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 60χρονος που προσπάθησε να μπει σε πτήση με όπλο

06.02.2026 11:51
aerodormio_2101_1920-1080_new

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε 60χρονος που προσπάθησε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έχοντας πάνω του όπλο.

Ο 60χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λιγο πριν μπει στην πτήση του προς Γερμανία και κατηγορείται πλέον για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα κατά τον ακτινογραφικό έλεγχο των αποσκευών του από μηχάνημα X-ray, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποσυναρμολογημένο πιστόλι καθώς και 2 γεμιστήρες.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από ορμητικά νερά με αυτοσχέδιο «σκοινί» από σεντόνια – «Δεν σε αφήνω» (video)

Απαγόρευση στα social media: Οκτώ στους 10 γονείς υπέρ του μέτρου – Τα νομικά προβλήματα που «φρενάρουν» τις αποφάσεις

Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω παμπειραϊκής απεργίας – Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Για «ψευδοαγανάκτηση» μιλά ο Λευκός Οίκος μετά τις αντιδράσεις για βίντεο του Τραμπ με τους Ομπάμα ως πιθήκους

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές εταιρειών

aragtsi oman 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν – ΗΠΑ: Θετική η πορεία των συνομιλιών στο Ομάν, λέει ο Αραγτσί, συζητήσαμε μόνο για πυρηνικά

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στον Βόλο: Συνελήφθη μητέρα για παιδική πορνογραφία

B2026CW00041_web_1600
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η VW στοχεύει να κατασκευάζει την πλειοψηφία των αυτοκινήτων της στην Κίνα, με νέα αρχιτεκτονική έως το 2030

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθετη η διοίκηση της «Βιολάντα»: Ο υπεύθυνος βάρδιας είχε ενημερώσει ότι υπάρχει μία περίεργη μυρωδιά και του έλεγαν να μην ανησυχεί 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:49
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Για «ψευδοαγανάκτηση» μιλά ο Λευκός Οίκος μετά τις αντιδράσεις για βίντεο του Τραμπ με τους Ομπάμα ως πιθήκους

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές εταιρειών

aragtsi oman 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν – ΗΠΑ: Θετική η πορεία των συνομιλιών στο Ομάν, λέει ο Αραγτσί, συζητήσαμε μόνο για πυρηνικά

1 / 3