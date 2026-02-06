Συναγερμός στην Πιερία: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο σε καμένο όχημα στη Σφενδάμη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στην Πιερία, καθώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε όχημα η Πυροσβεστική εντόπισε ένα πτώμα αγνώστων στοιχείων στην περιοχή Σφενδάμη.
Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα, στην περιοχή Σφενδαμη Πιερίας. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 6, 2026
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο.
Πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση του πτώματος.
Διαβάστε επίσης:
Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από ορμητικά νερά με αυτοσχέδιο «σκοινί» από σεντόνια – «Δεν σε αφήνω» (video)
Απαγόρευση στα social media: Οκτώ στους 10 γονείς υπέρ του μέτρου – Τα νομικά προβλήματα που «φρενάρουν» τις αποφάσεις
Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω παμπειραϊκής απεργίας – Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.