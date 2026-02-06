search
06.02.2026 17:15
06.02.2026 11:35

Συναγερμός στην Πιερία: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο σε καμένο όχημα στη Σφενδάμη

06.02.2026 11:35
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στην Πιερία, καθώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε όχημα η Πυροσβεστική εντόπισε ένα πτώμα αγνώστων στοιχείων στην περιοχή Σφενδάμη.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση του πτώματος.

1 / 3