Συναγερμός στην Πιερία: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο σε καμένο όχημα στη Σφενδάμη

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στην Πιερία, καθώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε όχημα η Πυροσβεστική εντόπισε ένα πτώμα αγνώστων στοιχείων στην περιοχή Σφενδάμη.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα, στην περιοχή Σφενδαμη Πιερίας. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 6, 2026

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση του πτώματος.

