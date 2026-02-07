Ανδρουλάκης στο TikTok για την GenRent: «Πάνω απ’ όλα άνθρωποι και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι»

Ένα βίντεο στο TikTok για το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης δημοσίευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στην GenRent.

Αφορμή για την ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε ένα βίντεο στο TikTok, που έγινε viral, με την Μελίνα να περιγράφει τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το ενοίκιο του διαμερίσματός της θα διπλασιαστεί, όπως την ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης.

«Πάνω απ’ όλα άνθρωποι, και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, που υπάρχουν, δημοσιεύοντας και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την στέγαση, σημειώνοντας πως «πάνω απ’ όλα άνθρωποι, και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι».

«Για να μπορείς Μελίνα, εσύ και κάθε νέοι να σχεδιάσετε το μέλλον σας με αξιοπρέπεια. Έτσι, για την αλλαγή!», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη:

