search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 03:58
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.02.2026 18:24

Ανδρουλάκης στο TikTok για την GenRent: «Πάνω απ’ όλα άνθρωποι και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι»

07.02.2026 18:24
nikos_androulakis_new

Ένα βίντεο στο TikTok για το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης δημοσίευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στην GenRent.

Αφορμή για την ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε ένα βίντεο στο TikTok, που έγινε viral, με την Μελίνα να περιγράφει τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το ενοίκιο του διαμερίσματός της θα διπλασιαστεί, όπως την ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης.

«Πάνω απ’ όλα άνθρωποι, και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, που υπάρχουν, δημοσιεύοντας και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την στέγαση, σημειώνοντας πως «πάνω απ’ όλα άνθρωποι, και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι».

«Για να μπορείς Μελίνα, εσύ και κάθε νέοι να σχεδιάσετε το μέλλον σας με αξιοπρέπεια. Έτσι, για την αλλαγή!», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη:

@nikos.androulakis Πάνω απ’ όλα άνθρωποι, και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι. #genrent ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Καρυστιανού: Εξηγήσεις για τον όρο «εισβολές» – «Δεν θα μπορούσα να ταχθώ υπέρ του θανάτου και μάλιστα παιδιών»

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος «για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ»

Βορίδης για τραγωδία στη Χίο: «Η ευθύνη ανήκει πρωτίστως στον διακινητή – Υποχρέωση του Λιμενικού να αποτρέπει τις εισόδους σκαφών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

portogalia-zimies-aytokinita
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

kikloforia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

ASTI1
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Γαλάτσι – Επίθεση με μαχαίρι, δύο τραυματίες

diakiniis
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών – Αρνήθηκε πως ήταν ο χειριστής του σκάφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 02:07
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

portogalia-zimies-aytokinita
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

kikloforia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

1 / 3