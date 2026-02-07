METLEN: Αναθεωρεί χαμηλότερα τον στόχο EBITDA 2025 μετά υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις συναλλαγών

Αναθεωρεί προς τα κάτω τον στόχο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) για το 2025 η METLEN, εκτιμώντας πλέον ότι θα διαμορφωθεί περίπου 25% χαμηλότερα σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Η αναθεώρηση συνδέεται με απρόβλεπτες υπερβάσεις κόστους στη δραστηριότητα M Power Projects (MPP), καθώς και με αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης συναλλαγών που εντάσσονται στο asset rotation plan της M Renewables.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι οι βασικές της δραστηριότητες συνεχίζουν να κινούνται εντός των αρχικών επιχειρησιακών εκτιμήσεων και δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις από τον σχεδιασμό. Παρ’ όλα αυτά, οι επιβαρύνσεις που καταγράφηκαν σε συγκεκριμένα έργα και οι μετατοπίσεις στον χρονισμό συναλλαγών επηρέασαν τη συνολική εικόνα της λειτουργικής κερδοφορίας για το 2025.

Η ανακοίνωση είχε άμεση αντανάκλαση στη χρηματιστηριακή αγορά, με τη μετοχή της METLEN να καταγράφει σημαντικές πιέσεις και να υποχωρεί περίπου κατά 14%, κινούμενη κοντά στα 38 ευρώ. Η αντίδραση αποδίδεται κυρίως στην έκταση της αναθεώρησης του EBITDA και στις επιπτώσεις που αυτή έχει στις μεσοπρόθεσμες προσδοκίες των επενδυτών.

Κεντρικό ρόλο στη μεταβολή των προβλέψεων διαδραματίζουν οι εξελίξεις στη δραστηριότητα M Power Projects. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, συγκεκριμένα έργα –με έμφαση στο έργο Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο– παρουσίασαν αυξημένα κόστη και καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Οι αποκλίσεις αυτές εντοπίστηκαν κατά την εξέλιξη του κλεισίματος του τέταρτου τριμήνου και των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 και επιβάρυναν αποκλειστικά την απόδοση του συγκεκριμένου τομέα.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι, μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, έχουν τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένες διαδικασίες ελέγχου, με τριμηνιαία αξιολόγηση όλων των έργων ως προς το κόστος, τα χρονοδιαγράμματα και την τήρηση των προϋπολογισμών. Παρά τα μέτρα αυτά, κατά τον τελευταίο έλεγχο εντοπίστηκαν πρόσθετες υπερβάσεις, οι οποίες οδήγησαν στην αναθεώρηση του στόχου EBITDA.

Στο πλαίσιο του πρόσφατου εταιρικού μετασχηματισμού «Big 3», ο τομέας M Power Projects έχει πλέον πλήρως ενσωματωθεί στον νέο κλάδο Renewables, Storage & Energy Transition (MRES-ET), ο οποίος αποτελεί τη συνέχεια του διεθνούς τομέα M Renewables. Η εταιρεία αναφέρει ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί πρόσθετοι επιχειρησιακοί και λειτουργικοί έλεγχοι, με στόχο τη βελτίωση της εποπτείας και της διαχείρισης έργων αντίστοιχου χαρακτήρα στο μέλλον.

Παράλληλα, μέρος της αναθεώρησης αποδίδεται σε αλλαγές στον χρονισμό ολοκλήρωσης συναλλαγών του asset rotation plan της M Renewables. Συγκεκριμένα, τρεις συναλλαγές σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Αυστραλία είχαν αρχικά προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025. Η συναλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε τελικά στις 4 Φεβρουαρίου 2026, με αποτέλεσμα τα σχετικά έσοδα να μετατεθούν χρονικά εκτός της χρήσης 2025.

Ο ετήσιος έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το 2025 βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων να έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου 2026. Η METLEN σημειώνει ότι, χωρίς τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα MPP, η λειτουργική κερδοφορία θα ανταποκρινόταν στις προηγούμενες προβλέψεις για EBITDA ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης, η εταιρεία αναφέρει ότι διατηρεί υψηλή ρευστότητα, η οποία στο τέλος του 2025 υπερέβαινε τα 4 δισ. ευρώ, ενώ ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός παρέμεινε κοντά στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του 2025, περίπου στα 2 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τη διοίκηση, αντανακλούν ανθεκτικότητα και συνεπή εκτέλεση στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, παρά τις επιμέρους προκλήσεις που καταγράφηκαν.

