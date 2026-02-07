Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Σε κλίμα οδύνης το «τελευταίο αντίο» στον 27χρονο επιχειρηματία

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο» στον 27χρονο ο οποίος εντοπίστηκε δολοφονημένος σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Πρώτη έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ασπροπύργου, όπου τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία, η σύντροφός του και στη συνέχεια η μητέρα του και ο πατέρας του με τους οποίους δεν είχε καλές σχέσεις.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς ο 27χρονος φέρεται να είχε απαχθεί και να κρατήθηκε ζωντανός για έξι ημέρες, ενώ τα ιατροδικαστικά ευρήματα κάνουν λόγο για βασανισμό πριν από τη δολοφονία του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα δέχθηκε 10 σφαίρες πισώπλατα και μία χαριστική βολή.

Η κατάθεση του πατέρα και τα «πρόσωπα κλειδιά»

Οι έρευνες των Αρχών, που αναζητούν απαντήσεις για το κίνητρο αλλά και το κρησφύγετο των δραστών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο πατέρας του 27χρονου κατέθεσε επί 3,5 ώρες σε αξιωματικούς του τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, αναφερόμενος στη σχέση του με τον γιο του, στη μήνυση που είχε υποβάλει το 2023 και στη συνέχεια απέσυρε, καθώς και σε πρόσωπα του στενού κύκλου του θύματος.

Οι Αρχές φέρονται να εξετάζουν ως «πρόσωπα κλειδιά» τον πατέρα, τη μητέρα και τη σύντροφο του 27χρονου, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε μαρτυρίες για άτομο που φέρεται να γνώριζε για την απαγωγή και επιχείρησε να παρέμβει ζητώντας από τους δράστες να τον αφήσουν.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει οι ηλεκτρονικές συσκευές του θύματος.

Παράλληλα, οι Aρχές αναλύουν βίντεο από τη στιγμή της αρπαγής, τη διαδρομή που ακολούθησε το όχημα των δραστών και το σημείο όπου κατευθύνθηκαν στη συνέχεια.

Έρευνες και στις φυλακές Κορυδαλλού

Στο μεταξύ, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, με τις έρευνες των αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών να στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόμη και στις φυλακές Κορυδαλλού.

Τους τελευταίους μήνες ο 27χρονος επιχειρηματίας φέρεται να «διαφήμιζε» τις σχέσεις και τις επαφές που είχε με πρόσωπα του υποκόσμου και των κυκλωμάτων της νύχτας.

Η δολοφονία του 27χρονου έχει ένα modus operandi, το οποίο παραπέμπει σε μαφιόζικη εκτέλεση.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκεται και η εταιρεία διαχείρισης προσωπικού του θύματος, όπου υπάρχει ένα περίεργο «τρίγωνο» μεταξύ του 27χρονου, του 59χρονου επιχειρηματία, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στη Μάνδρα τον Φεβρουάριο του 2024 και του Αλβανού επιχειρηματία, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ελευσίνα.

