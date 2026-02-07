Βιολάντα: Βλάβη στις σωληνώσεις φαίνεται να ήταν η αιτία της έκρηξης – Ήταν χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια

Προς κατασκευαστικό λάθος κλίνουν οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα για το «δρομολόγιο» που ακολούθησε το προπάνιο από τη δεξαμενή έως το υπόγειο της επιχείρησης, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη, όταν προκλήθηκε σπινθήρας από την αντλία νερού, όπως μεταδίδει το ertnews.

Το προπάνιο φέρεται να διέφυγε από διαβρωμένο χαλύβδινο σωλήνα, να κινήθηκε υπόγεια και να κατέληξε στο υπόγειο του κτιρίου, διαφεύγοντας από τρεις οπές στο σκυρόδεμα. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δημιουργήθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη.

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ολοκλήρωσαν χθες διατρήσεις σε μήκος περίπου 30 μέτρων, σε οκτώ διαφορετικά σημεία κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού.

Σε όλα τα σημεία εντοπίστηκε παρουσία προπανίου, με τη συγκέντρωση να μειώνεται όσο οι έρευνες πλησίαζαν προς το εξωτερικό της επιχείρησης και το κιγκλίδωμα που βρίσκεται επί του δρόμου.

Κατασκευαστικό λάθος

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποδυναμώνεται το σενάριο ότι η διάβρωση των σωληνώσεων προκλήθηκε από την κακοκαιρία «Ντάνιελ». Οι πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής εκτιμούν ότι πρόκειται για αστοχία στην αρχική κατασκευή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι σωληνώσεις δεν είχαν θωρακιστεί, ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος κατά την υπογειοποίησή τους, όπως προβλέπεται. Πρόκειται για χαλύβδινο σωλήνα, ο οποίος φαίνεται να είχε διάβρωση μήκους 7,5 μέτρων, με το συγκεκριμένο τμήμα να αποσπάται.

Οι σωληνώσεις φέρονται να είχαν κατασκευαστεί και υπογειοποιηθεί το 2014 ή και νωρίτερα, γεγονός που σημαίνει ότι παρέμειναν επί περίπου 12 χρόνια χωρίς έλεγχο για πιθανή σκουριά ή διάβρωση.

Κατά τους πραγματογνώμονες, όπως είχε κατασκευαστεί το έργο, θα έπρεπε να είχε θωρακιστεί και να είχε τοποθετηθεί άμμος, κάτι όμως που δεν έγινε.

Εξετάσεις σε δείγματα

Το αποκολλημένο τμήμα του σωλήνα θα μεταφερθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η αναλυτική εξέτασή του, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές αίτιο της διάβρωσης.

Παράλληλα, δείγματα χώματος θα μεταφερθούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελεγχθεί τόσο η ποσότητα του προπανίου που είχε εγκλωβιστεί στο έδαφος όσο και η σύσταση του χώματος, για να διαπιστωθεί αν υπήρχε ή όχι άμμος.

Εκτός κάδρου έργα ασφαλτόστρωσης και «Ντάνιελ»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ούτε η κακοκαιρία «Ντάνιελ» ούτε οι ασφαλτοστρώσεις του περασμένου Αυγούστου φαίνεται να ευθύνονται άμεσα για τη διάβρωση.

Το ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι ότι τα έργα αυτά πιθανόν να συμπίεσαν το έδαφος, καθιστώντας το πιο συμπαγές, με αποτέλεσμα το προπάνιο να κινηθεί μέσα από αυτό σαν «κανάλι» και να φτάσει στο υπόγειο της επιχείρησης.

Διαβάστε επίσης:

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Αποτροπιασμός για όσους επιτρέπουν πάρτι στα πανεπιστήμια», λέει η ΕΑΥΘ – Πρυτανικές Αρχές: «Fake news τα περί παροχής άδειας»

Λασίθι: 3 συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

Πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο: Αεροδιακομιδή στο «Παίδων» Αθήνας για 6 παιδιά – Το απόγευμα η απολογία του φερόμενου διακινητή