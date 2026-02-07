Υπουργείο Παιδείας για επεισόδια στο ΑΠΘ: «Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν» – Διορία 48 ωρών

Εξηγήσεις για τα επεισόδια στο ΑΠΘ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, ζητά το υπουργείο Παιδείας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι «έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων».

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

«Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων», καταλήγει.

«Δεν δώσαμε άδεια για πάρτι»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν νωρίτερα οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επισήμαναν πως δεν έδωσαν άδεια για πάρτι.

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα», τονίζεται στο δελτίο Τύπου.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου, προστίθεται πως «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες

Στo μεταξύ, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι προσαγωγές που έκανε η ΕΛ.ΑΣ. μετά το τέλος των επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή ξεπέρασαν τις 300. Και οι 313 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους.

Από τα επεισόδια και τη ρίψη μολότοφ τραυματίστηκε ένας αστυνομικός που μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα επί της λεωφόρου 3ης Σεπτεμβρίου και σε κάδους απορριμμάτων.

Με το πρώτο φως της ημέρας συνεργεία της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης καθάρισαν τους γύρω από το ΑΠΘ δρόμους, όπως και την οδό Εγνατία, προκειμένου να αποκατασταθεί και πάλι η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, μεταξύ 02:00 και 02:30 μετά τα μεσάνυχτα, νεαροί βγήκαν κατά ομάδες από το ΑΠΘ και προέβησαν σε ρίψη μεγάλου αριθμού μολότοφ κατά αστυνομικών δυνάμεων, στο ύψος της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή ήταν αποπνικτική. Επιστρατεύτηκε το όχημα εκτόξευσης νερού για να απωθήσει τους δράστες αλλά και να σβήσει εστίες φωτιάς.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

«Οφείλουμε να συγχαρούμε την ηγεσία της πόλης η οποία εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ταραξιών. Η επιχείρηση αυτή που επέφερε την προσαγωγή 309 ατόμων, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλες οι δικαιολογίες που ακούγαμε σε παρόμοια επεισόδια κατά το παρελθόν για την μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν απλά προφάσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Επίσης εκφράζεται η «αγανάκτηση και ο αποτροπιασμός για αυτούς που επιτρέπουν την διεξαγωγή τέτοιου είδους πάρτι εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Είναι ανεπίτρεπτο εν έτει 2026, το ΑΠΘ που υποτίθεται φυλάσσεται και με ιδιωτική εταιρεία security να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι όπου μπορούν να εισέρχονται εγκληματικά στοιχεία τα οποία παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους σε ορμητήριο δολοφονικών ενεργειών και τους χώρους πέριξ αυτού σε εμπόλεμη ζώνη. Ήρθε η ώρα να αναζητηθούν οι ποινικές ευθύνες όλων αυτών που με την αδράνεια και την ατολμία τους επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις».

