Ινδία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από δυστύχημα σε λούνα παρκ (Video)

Σκηνές πανικού επικράτησαν σε λούνα παρκ στο Φαρινταμπάντ της Ινδίας το Σάββατο, όταν κατέρρευσε ένα από τα μηχανήματα και οι 15 άνθρωποι που ήταν πάνω σε αυτό έπεσαν στο έδαφος.
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.
Το θύμα ήταν αστυνομικός σε υπηρεσία στο λούνα παρκ, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ βαριά στο κεφάλι και πέθανε πριν διακομιστεί σε νοσοκομείο.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
A policeman was killed and 12 others were injured after a swing collapsed at the Surajkund International Crafts Mela in Faridabad on Saturday evening.— The Indian Express (@IndianExpress) February 7, 2026
Tap to read story: https://t.co/xzJIkgxJjY pic.twitter.com/KxxMRfRcZ3
Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα αίτια και για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας.
