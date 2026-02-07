search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

07.02.2026 17:41

Νότια Κορέα: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μοίρασε κατά λάθος bitcoins αξίας 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων

07.02.2026 17:41
Η νοτιοκορεατική πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bithumb ανακοίνωσε σήμερα ότι διένειμε κατά λάθος σε πελάτες bitcoins αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκαλώντας κύμα ρευστοποιήσεων.

Η Bithumb ζήτησε συγγνώμη για το λάθος που έγινε χθες Παρασκευή, υπογραμμίζοντας πως ανέκτησε το 99,7% των 620.000 bitcoins, συνολικής αξίας περίπου 44 δισεκ. δολαρίων. Κατάφερε να μπλοκάρει τις συναλλαγές και τις αναλήψεις για τους 695 πελάτες που επηρεάστηκαν, εντός 35 λεπτών από την εσφαλμένη διανομή των κρυπτονομισμάτων.

Το ανταλλακτήριο είχε σχεδιάσει να επιβραβεύσει κάθε πελάτη του με bonus αξίας 2.000 γουόν (σ.σ. το εθνικό νόμισμα της Νότιας Κορέας) στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας. Αντ’ αυτού όμως, κάθε «τυχερός» έλαβε 2.000 bitcoins, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε πως το περιστατικό δεν σχετίζεται με παρέμβαση χάκερ ή παραβιάσεις ασφαλείας και δεν υπάρχουν προβλήματα με την ασφάλεια του συστήματος ή με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πελάτων», ανακοίνωσε η Bithumb.

Η τιμή του bitcoin υποχώρησε πρόσκαιρα κατά 17% στα 81,1 εκατομμύρια γουόν το βράδυ της Παρασκευής. Αργότερα όμως ανέκαμψε και έφθασε τα 104,5 εκατομμύρια γουόν.

Η Bithumb είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στη Νότια Κορέα, μετά την Upbit.

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Γαλάτσι – Επίθεση με μαχαίρι, δύο τραυματίες

ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών – Αρνήθηκε πως ήταν ο χειριστής του σκάφους

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

