Νότια Κορέα: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μοίρασε κατά λάθος bitcoins αξίας 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η νοτιοκορεατική πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bithumb ανακοίνωσε σήμερα ότι διένειμε κατά λάθος σε πελάτες bitcoins αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκαλώντας κύμα ρευστοποιήσεων.

Η Bithumb ζήτησε συγγνώμη για το λάθος που έγινε χθες Παρασκευή, υπογραμμίζοντας πως ανέκτησε το 99,7% των 620.000 bitcoins, συνολικής αξίας περίπου 44 δισεκ. δολαρίων. Κατάφερε να μπλοκάρει τις συναλλαγές και τις αναλήψεις για τους 695 πελάτες που επηρεάστηκαν, εντός 35 λεπτών από την εσφαλμένη διανομή των κρυπτονομισμάτων.

Το ανταλλακτήριο είχε σχεδιάσει να επιβραβεύσει κάθε πελάτη του με bonus αξίας 2.000 γουόν (σ.σ. το εθνικό νόμισμα της Νότιας Κορέας) στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας. Αντ’ αυτού όμως, κάθε «τυχερός» έλαβε 2.000 bitcoins, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε πως το περιστατικό δεν σχετίζεται με παρέμβαση χάκερ ή παραβιάσεις ασφαλείας και δεν υπάρχουν προβλήματα με την ασφάλεια του συστήματος ή με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πελάτων», ανακοίνωσε η Bithumb.

Η τιμή του bitcoin υποχώρησε πρόσκαιρα κατά 17% στα 81,1 εκατομμύρια γουόν το βράδυ της Παρασκευής. Αργότερα όμως ανέκαμψε και έφθασε τα 104,5 εκατομμύρια γουόν.

Η Bithumb είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στη Νότια Κορέα, μετά την Upbit.

