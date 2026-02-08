Δώρο για τον Μητσοτάκη (και τον Τσίπρα;) ο εμφύλιος στο ΠΑΣΟΚ

Το τι προσπαθεί, καιρό τώρα, ο Μητσοτάκης είναι παραπάνω από σαφές και το σημειώνουμε κι αλλού: να προσεταιριστεί κεντρώους ψηφοφόρους που είτε βρίσκονται πολύ κοντά ή μέσα στο ΠΑΣΟΚ είτε κινούνται στο μέσον της απόστασης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. είτε γλυκοκοιτάζουν το υπό ίδρυση κόμμα του Τσίπρα ύστερα από το rebranding του πρώην πρωθυπουργού.

Προφανώς επιχειρεί να συγκρατήσει και τους φευγάτους δεξιούς, αλλά το καλό ποντάρισμα είναι οι ανωτέρω κεντρώοι.

Η ασάφεια για τον χρόνο εκδήλωσης του εγχειρήματος του Τσίπρα θα αξιοποιηθεί από τον Μητσοτάκη ώστε να στήσει τις δικές του διαχωριστικές γραμμές, να φουντώσει τις συγκρούσεις που τον εξυπηρετούν και να δουλέψει στην κοινωνία τα ανάλογα διλήμματα.

Βοηθάει και η Καρυστιανού, η οποία βγήκε μπροστά πολύ νωρίς διακινδυνεύοντας να καεί στο ζέσταμα.

Ένα ακόμη δώρο, το οποίο ο πρωθυπουργός είναι από καιρό έτοιμος να ανοίξει, έρχεται από το αίτημα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ για συνεδριακό ψήφισμα, το οποίο θα αποκλείει το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Ν.Δ. – λες και το… όλον ΠΑΣΟΚ ή ο Ανδρουλάκης το έχουν αφήσει ανοιχτό.

Είναι δε τόσο μεγάλη η φασαρία γύρω από το εν λόγω αίτημα, ώστε το Κίνημα να δίνει προς τα έξω την αίσθηση εμφύλιας σύρραξης.

Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης δεν είναι δύσκολο να το φανταστούμε:

● Πρώτον, βαθαίνει τις εσωτερικές αντιθέσεις και δίνει στους ψηφοφόρους το μήνυμα ότι δεν υπάρχει λόγος να ασχολούνται με ένα κόμμα όπου η ήττα είναι προεξοφλημένη και τα στελέχη του σφάζονται από τώρα για την αρχηγία.

● Δεύτερον, δυσαρεστεί σφόδρα όσους «πράσινους» ψηφοφόρους απεχθάνονται το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με τον Τσίπρα ή/και τον ΣΥΡΙΖΑ – και είναι πάρα πολλοί.

● Τρίτον, ενδέχεται να απομακρύνει όσους ταλαντεύονταν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. και να τους στείλει κατευθείαν στην αγκαλιά του Μητσοτάκη. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το ότι η πτώση του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις συμπίπτει με την… έξαρση της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.

● Τέταρτον, η αποδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείεται να ευνοήσει και τον Τσίπρα, στον οποίο θα μπορούσε να στραφεί η αριστερόστροφη πτέρυγα διαβλέποντας την απουσία προοπτικής.

Ο δρόμος για το επερχόμενο συνέδριο είναι ήδη ναρκοπέδιο…

