ΠΑΣΟΚ: Καθαρές διαχωριστικές με τη ΝΔ και συνέδριο με… αλγόριθμο

Για το ΠΑΣΟΚ η συζήτηση περί της συνταγματικής αναθεώρησης δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να το συμπιέσει. Στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη εκτιμούν ότι έτσι ο πρωθυπουργός επιθυμεί να κερδίσει την απόλυτη κυριαρχία στον χώρο του πολιτικού Κέντρου.

Έχοντας αυτή την οπτική, στη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα υπάρξει πράσινο φως της αξιωματικής αντιπολίτευσης ούτε για το άρθρο 86 ούτε για το άρθρο 16 ούτε για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων ούτε για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντιθέτως θα κατατεθούν ξεχωριστές εξειδικευμένες προτάσεις από ειδική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ που θα επικεντρώνεται στο Σύνταγμα, τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δίλημμα που έβαλε ο Μητσοτάκης λέγοντας ότι ή θα υπάρξει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή κυβέρνηση με κορμό τη Ν.Δ. και δυνάμεις της Ακροδεξιάς. Με τη συνταγή αυτή στο ΠΑΣΟΚ προσδοκούν ότι θα δημιουργήσουν το δίπολο Δεξιάς – Κεντροαριστεράς που εκείνοι επιθυμούν, συγκρατώντας παράλληλα τις δυνάμεις τους στο Κέντρο.

Το μήνυμα του προέδρου

Το τελευταίο που θα ήθελε ο Ανδρουλάκης είναι να δοθεί το μήνυμα ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Ν.Δ. Μια τέτοια εικόνα θα ενίσχυε τα επιχειρήματα του Χάρη Δούκα υπέρ του ψηφίσματος που προωθεί για δέσμευση του συνεδρίου ότι δεν θα υπάρξει υπό καμία συνθήκη συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ο πρόεδρος του Κινήματος έχει κλειδώσει από τώρα ένα εκτενές πλαίσιο στην ομιλία του στο συνέδριο, μέσα από το οποίο θα εκφράζει ξεκάθαρα τον αποκλεισμό της Ν.Δ. από τους πιθανούς συνομιλητές του ΠΑΣΟΚ μετά τις κάλπες. Με την κίνηση αυτή ο Ανδρουλάκης φιλοδοξεί να απονευρώσει την κίνηση Δούκα στις συνεδριακές διαδικασίες και την πίεση που θα ασκεί για να περάσει το επίμαχο ψήφισμά του. Η εξίσωση επιβάλλει στον Νίκο Ανδρουλάκη να δείξει και εντός και εκτός ότι οι διαχωριστικές γραμμές με τη Ν.Δ. είναι ανυπέρβλητες.

Πόλεμος για τα… κουκιά

Την ίδια ώρα οι μηχανισμοί του ίδιου αλλά και των συνυποψηφίων του για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην εκλογή των συνέδρων.

Στο εσωτερικό του κόμματος μαίνεται η μάχη για τον τρόπο της εκλογής τους. Τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι θα χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη των συνέδρων ένας αλγόριθμος που θα βγάζει περισσότερους από τις περιοχές που είχαν υψηλότερα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και όχι από αυτές που έχουν τον περισσότερο πληθυσμό.

Ένα τέτοιο μοντέλο θα διαμόρφωνε ένα συνέδριο που ο πυρήνας του θα προερχόταν από την περιφέρεια και την Κρήτη, όπου είναι πανίσχυρος ο Ανδρουλάκης, και όχι από τα αστικά κέντρα, όπου έχουν υπολογίσιμες δυνάμεις ο Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου.

O Δούκας το βράδυ της Τρίτης πραγματοποίησε διαδικτυακή σύσκεψη με 850 στελέχη που τον υποστηρίζουν, στην οποία άσκησε σκληρή κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Χρέωσε έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας, επέμεινε ότι θα πρέπει να γίνει ψήφισμα που θα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει υπό καμία συνθήκη συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ., πρότεινε ξανά προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και χαρακτήρισε αθλιότητες τα σενάρια που τον θέλουν να έχει αποφασίσει να φύγει από το Κίνημα.

Καθώς οι διαχωριστικές γραμμές με βασικές επιλογές του Ανδρουλάκη και τη στρατηγική που χαράσσει για το κόμμα παραμένουν στο τραπέζι, είναι βέβαιο ότι στο συνέδριο του Μαρτίου οι δύο πλευρές θα έρθουν σε σκληρή σύγκρουση.

Προσχώρηση 1.000 στελεχών

Από την πλευρά του ο Ανδρουλάκης, μέσω της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1 την Τετάρτη, υπογράμμισε ότι όποιος έχει άλλη στρατηγική μπορεί να έρθει να την καταθέσει στο συνέδριο, σηκώνοντας το γάντι στον εσωκομματικό του αντίπαλο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν διέψευσε ότι δέχθηκε εισηγήσεις υπέρ της διαγραφής του Δούκα από συνεργάτες του και τόνισε ότι η εσωστρέφεια, και μάλιστα χωρίς περιεχόμενο, δεν βοηθά το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση ο απόηχος της τρίτης θέσης και η μείωση των ποσοστών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει αμηχανία και εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη.

Το κλίμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μετρήσεις. Αν κλειδώσει τη δεύτερη θέση μέχρι τις 27 Μαρτίου που ξεκινά το συνέδριο του κόμματος, τότε θα αποφευχθούν οι πολύ έντονοι κλυδωνισμοί. Σε περίπτωση όμως που το ΠΑΣΟΚ οδηγηθεί στις συνεδριακές του διαδικασίες τρίτο στις δημοσκοπήσεις, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν σκληρές μετωπικές συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Η αμφισβήτηση της στρατηγικής του Ανδρουλάκη, της διεύρυνσης που επιχειρεί χωρίς face control με στελέχη και βουλευτές άλλων κομμάτων αλλά και ο τρόπος λειτουργίας του κόμματος θα αποτελέσουν τα πεδία μάχης με όσους τον αμφισβητούν.

Μέχρι τότε προγραμματίζονται οι ανακοινώσεις των τομέων για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, για τον συντονισμό των τομέων και της επιτροπής διεύρυνσης. Ο Κώστας Σκανδαλίδης έχει προαναγγείλει την ανακοίνωση 1.000 στελεχών που πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ, πολλά εκ των οποίων έχουν αποχωρήσει στο παρελθόν.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: «Ξορκίζει» την αδράνεια, ενώ το κόμμα «σιγοψήνεται»

ΚΚΕ – 22ο Συνέδριο: Κόμμα «παντός καιρού», νέα ενισχυμένη σύνθεση των οργάνων

Διπλό δίλημμα για Χαμενεΐ και Τραμπ