Ο Πλεύρης έδωσε… συγχαρητήρια στον Γεωργιάδη που δεν άφησε «άεργους αλληλέγγυους» να συναντήσουν τραυματίες της Χίου στο Παίδων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έδωσε συγχαρητήρια στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, γιατί δεν επέτρεψε την είσοδο στο νοσοκομείο σε ακτιβιστές που ήθελαν να συναντήσουν παιδιά που είχαν τραυματιστεί από το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο.
Όπως γράφει σε ανάρτησή του για το δυστύχημα είναι υπεύθυνοι οι δολοφόνοι διακινητές. «Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων», καταλήγει αναφερόμενος στους ακτιβιστές.
Στην ανάρτησή του γράφει: «Συγχαρητήρια στο υπουργό υγείας Άδωνι Γεωργιάδη που δεν επέτρεψε σε συλλογικότητες να μπουν στο Παίδων να συναντήσουν και να κάνουν προπαγάνδα σε τραυματίες του δυστυχήματος της Χίου για το οποίο υπεύθυνοι είναι οι δολοφόνοι διακινητές. Η χώρο έχει κανόνες. Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων».
Διαβάστε επίσης:
«Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»: Πέρασε η πρόταση Κασσελάκη για το νέο όνομα
Χαρίτσης για Χίο: «Ο ρατσιστικός λόγος δεν είναι απλώς ξέσπασμα μίσους, είναι πολιτικό εργαλείο»
ΚΚΕ: «Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού για τη συνταγματική αναθεώρηση»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.