Ο Πλεύρης έδωσε… συγχαρητήρια στον Γεωργιάδη που δεν άφησε «άεργους αλληλέγγυους» να συναντήσουν τραυματίες της Χίου στο Παίδων

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έδωσε συγχαρητήρια στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, γιατί δεν επέτρεψε την είσοδο στο νοσοκομείο σε ακτιβιστές που ήθελαν να συναντήσουν παιδιά που είχαν τραυματιστεί από το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο.

Όπως γράφει σε ανάρτησή του για το δυστύχημα είναι υπεύθυνοι οι δολοφόνοι διακινητές. «Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων», καταλήγει αναφερόμενος στους ακτιβιστές.

Συγχαρητήρια στο υπουργό υγείας @AdonisGeorgiadi που δεν επέτρεψε σε συλλογικότητες να μπουν στο Παίδων να συναντήσουν και να κάνουν προπαγάνδα σε τραυματίες του δυστυχήματος της Χίου

για το οποίο υπεύθυνοι είναι οι δολοφόνοι διακινητές. Η χώρο έχει κανόνες. Αρκετά με τις… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 8, 2026

Στην ανάρτησή του γράφει: «Συγχαρητήρια στο υπουργό υγείας Άδωνι Γεωργιάδη που δεν επέτρεψε σε συλλογικότητες να μπουν στο Παίδων να συναντήσουν και να κάνουν προπαγάνδα σε τραυματίες του δυστυχήματος της Χίου για το οποίο υπεύθυνοι είναι οι δολοφόνοι διακινητές. Η χώρο έχει κανόνες. Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων».

