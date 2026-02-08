search
Τζόρτζια Μελόνι: «Εχθροί της Ιταλίας διαδηλώνουν κατά των Ολυμπιακών Αγώνων»

08.02.2026 13:36
credit: AP

Η ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, με ανάρτησή της στο διαδίκτυο θέλησε να εκφράσει την αλληλεγγύη της στις αστυνομικές δυνάμεις της χώρας της, μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό της ιταλικής συμπρωτεύουσας.

«Χιλιάδες Ιταλοί, τις ώρες αυτές εργάζονται για να πάνε όλα καλά, στη Χειμερινή Ολυμπιάδα. Πάρα πολλοί είναι εθελοντές, διότι επιθυμούν να ξεχωρίσει το Έθνος τους, να τύχει σεβασμού και θαυμασμού», έγραψε η Μελόνι.

Στην συνέχεια, στην ανάρτησή της στο Instagram, Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Υπάρχουν, όμως, κι αυτοί: οι εχθροί της Ιταλίας και των Ιταλών, οι οποίοι διαδηλώνουν “κατά των Ολυμπιακών Αγώνων”, στέλνοντας τις συγκεκριμένες εικόνες στις τηλεοράσεις της μισής υφηλίου. Κάποιοι άλλοι έκοψαν και τα σιδηροδρομικά καλώδια, για να εμποδίσουν τις αναχωρήσεις των τρένων. Αλληλεγγύη, για μια ακόμη φορά, στις αστυνομικές δυνάμεις, στην πόλη του Μιλάνου, σε όλους όσους θα δουν να ακυρώνεται η δουλειά τους, από αυτές της συμμορίες εγκληματιών».

Τουρκία: Νεκρός αστυνομικός μετά από άγριο ομαδικό ξυλοδαρμό σε συνεργείο

Ιράν: «Ο εμπλουτισμός ουρανίου θα συνεχιστεί ακόμα σε περίπτωση πολέμου» – «Είμαστε λαός διπλωματίας»

Αρχεία Έπσταϊν: Παραιτήθηκε ο Ζακ Λανγκ από πρόεδρος του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου μετά τις αποκαλύψεις

