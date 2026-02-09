Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την κυβερνοασφάλεια και ανεβάζει τον πήχη της ψηφιακής άμυνας

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον ένα θεωρητικό εργαλείο για το μέλλον της κυβερνοασφάλειας, αλλά έναν βασικό πυλώνα της σημερινής ψηφιακής άμυνας. Αυτό το μήνυμα κυριάρχησε στο AI Enables Cybersecurity Meetup 2026, μια ολοήμερη εκδήλωση που έφερε στο ίδιο τραπέζι επαγγελματίες της ασφάλειας, ερευνητές, startups και εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών, με κοινό στόχο την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας στην Ευρώπη.

Τη διοργάνωση ανέλαβε το IT Innovation Center του Όμιλος ΟΤΕ, σε συνεργασία με το Big Data Value Association και τα ευρωπαϊκά έργα Vigilance και CyberAID. Η μαζική συμμετοχή – περισσότερα από 700 στελέχη από διαφορετικούς τομείς – ανέδειξε το αυξημένο ενδιαφέρον αλλά και την ανάγκη για συντονισμένη δράση απέναντι στις ολοένα πιο σύνθετες ψηφιακές απειλές.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε το ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας γύρω από την κυβερνοασφάλεια. Παρουσιάστηκαν 51 συγχρηματοδοτούμενα έργα, ενώ πάνω από οκτώ startups συμμετείχαν με παρουσιάσεις και ζωντανά demos, δίνοντας μια σαφή εικόνα για το πώς η έρευνα μετατρέπεται σε εφαρμόσιμες λύσεις. Παράλληλα, πέντε θεματικά πάνελ και σειρά εξειδικευμένων παρουσιάσεων ανέδειξαν τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η σύζευξη AI και κυβερνοάμυνας.

Κοινή συνισταμένη των συζητήσεων ήταν ότι η κυβερνοανθεκτικότητα δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός μόνο φορέα. Η συνεργασία, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών υποδομών αναδείχθηκαν ως κρίσιμοι παράγοντες για την προστασία ψηφιακών υπηρεσιών και κρίσιμων υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για συντονισμένες απαντήσεις απέναντι σε απειλές που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα.

Στο τεχνολογικό σκέλος, παρουσιάστηκαν σύγχρονες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που ενισχύουν την προληπτική κυβερνοάμυνα, επιτρέποντας την έγκαιρη ανίχνευση επιθέσεων και την αυτόματη απόκριση σε πραγματικό χρόνο. Ταυτόχρονα, συζητήθηκαν ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, η επιχειρησιακή αξία του AI, αλλά και η προστασία τομέων υψηλής κρισιμότητας, όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ υπογράμμισαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η ψηφιακή ασφάλεια. Όπως επισημάνθηκε, το AI λειτουργεί ως καταλύτης για μια νέα εποχή ευφυούς και προληπτικής προστασίας, με επίκεντρο την εμπιστοσύνη των χρηστών και τη σταθερότητα των ψηφιακών υπηρεσιών. Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της υπεύθυνης αξιοποίησης των τεχνολογιών αυτών, ώστε η καινοτομία να συμβαδίζει με τη διαφάνεια και την ασφάλεια.

Μέσα από το IT Innovation Center, ο Όμιλος ΟΤΕ επιχειρεί να παίξει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς και αξιόπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, η συνεργασία με startups και η επένδυση σε προηγμένες τεχνολογίες συνθέτουν μια στρατηγική που αντιμετωπίζει την κυβερνοασφάλεια όχι ως κόστος, αλλά ως κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης.

Το συμπέρασμα του AI Enables Cybersecurity Meetup 2026 ήταν σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα ακόμη εργαλείο άμυνας, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η επόμενη γενιά ψηφιακής ασφάλειας στην Ευρώπη.

