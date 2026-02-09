Καιρός: Φθινοπωρινή παράταση με διαδοχικές κακοκαιρίες – Πού θα βρέξει σήμερα

Το ημερολόγιο μπορεί να δείχνει Φεβρουάριο, όμως ο καιρός έχει εντελώς διαφορετικές διαθέσεις. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 24 βαθμούς Κελσίου και κυκλοφορούσαμε κυριολεκτικά με κοντομάνικα στην καρδιά του χειμώνα, περνάμε σε μια φάση φθινοπωρινής παράτασης με διαδοχικές κακοκαιρίες. Ταυτόχρονα, οι διαρκείς βροχοπτώσεις κρίνονται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς το απόθεμα νερού στη λίμνη του Μόρνου αυξήθηκε ήδη κατά 50%. Με τις βροχές που έπονται, η υδροδότηση για την Αττική φαίνεται να εισέρχεται σε ασφαλή επίπεδα ενόψει του καλοκαιριού.

Για σήμερα Δευτέρα, προβλέπονται νεφώσεις σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθούν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα νησιά του Ιονίου, στα δυτικά παράκτια της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στους νομούς Ηλείας και Μεσσηνίας, καθώς και στις Κυκλάδες, το Βόρειο Αιγαίο, την Πιερία, τη Λάρισα, τη Χαλκιδική και τη Δυτική Μακεδονία, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Παράλληλα, λόγω των νοτιάδων, διατηρείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια τμήματα της επικράτειας, με αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις σε αυτές τις περιοχές να έχουν τη μορφή λασποβροχής.

Λίγα χιόνια θα σημειωθούν το βράδυ στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα πεδινά της Θράκης αργά τη νύχτα.

Όσον αφορά τους ανέμους, στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι ανατολικοί έως 7 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νοτιάδες μέτριας έντασης έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι τους 12 με 14 βαθμούς στα βόρεια και την Ήπειρο, τους 16 με 18 στα κεντρικά και τους 19 βαθμούς στη νότια νησιωτική χώρα.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις που θα πυκνώνουν κατά διαστήματα, δίνοντας κάποιες βροχές αργά το απόγευμα και κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες στα νότια παράκτια και στον Σαρωνικό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 17 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις και βροχές ,πιο έντονες από το μεσημέρι, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 12 βαθμών, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς μεταβλητοί και από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 6 μποφόρ.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες αναμένονται και την Τρίτη, με τα πιο έντονα φαινόμενα να μετατοπίζονται στη Θεσσαλία, στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στο Αιγαίο.

Η εβδομάδα που ξεκινά θα χαρακτηριστεί από διαδοχικά κύματα κακοκαιριών από τα δυτικά με μεγάλες ποσότητες νερού, ειδικά στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, όπου απαιτείται τεράστια προσοχή. Σημειώνεται ότι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας φαίνεται να είναι η Τσικνοπέμπτη, για την οποία θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Γράφει η μετεωρολόγος Χαρά Μάλεση

