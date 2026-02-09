Σαρώνει η ιλαρά στις ΗΠΑ – Αξιωματούχος κάνει έκκληση στους Αμερικάνους: «Παρακαλώ κάντε το εμβόλιο» (video)

O ανώτερος αξιωματούχος δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, Δρ. Μεχμέτ Οζ καρδιοθωρακοχειρουργός, κάλεσε τους Αμερικάνους να εμβολιαστούν κατά της ιλαράς, καθώς τα κρούσματα συνεχίζονται σε πολλές πολιτείες και αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χάσουν τον χαρακτηρισμό της χώρα που έχει εξαλειφθεί η ιλαρά με τα εμβόλια.

Ο Δρ. Οζ μίλησε την Κυριακή υπέρ του εμβολίου κατά της ιλαράς τονίζοντας: «Κάντε το εμβόλιο, παρακαλώ. Έχουμε μια λύση για το πρόβλημά μας. Δεν είναι όλες οι ασθένειες εξίσου επικίνδυνες και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εξίσου ευάλωτοι σε αυτές. Αλλά η ιλαρά είναι μια ασθένεια στην οποία πρέπει να κάνετε το εμβόλιο», δήλωσε στην εκπομπή «State of the Union» του CNN.

Ο προϊστάμενός του, ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχει μακρά ιστορία αμφισβήτησης τόσο της ασφάλειας όσο και της αναγκαιότητας των εμβολίων.

Τα σχόλια αυτά έρχονται την ώρα που η Νότια Καρολίνα βιώνει μια επιδημία ιλαράς που περιλαμβάνει εκατοντάδες κρούσματα, ξεπερνώντας τον αριθμό που καταγράφηκε στην επιδημία ιλαράς στο Τέξας νωρίτερα το 2025.

Μια άλλη επιδημία έχει εντοπιστεί κατά μήκος των συνόρων Γιούτα-Αριζόνα και αρκετές επιπλέον πολιτείες έχουν αναφέρει επιβεβαιωμένα κρούσματα φέτος. Φυσικά τα παιδιά έχουν πληγεί περισσότερο.

Οι ειδικοί δημόσιας υγείας λένε ότι η αναζωπύρωση συμβαίνει γιατί ο σκεπτικισμός απέναντι στα εμβόλια αυξάνεται, ενδεχομένως τροφοδοτώντας την επιστροφή μιας ασθένειας που οι αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι έχει εξαλειφθεί στις ΗΠΑ.

Μόνο τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ είδαν το 25% του συνόλου των κρουσμάτων που επιβεβαιώθηκαν σε όλο το περασμένο έτος και η επιδημία να μην έχουν σημάδια επιβράδυνσης, καθώς οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ως επί το πλείστον σιωπούν για τον εμβολιασμό.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών δεν είναι εμβολιασμένοι, αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί εθνικές εκστρατείες, με τον Οζ να είναι η πρώτη σημαντική δήλωση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Αξίζει να τονισθεί ότι πέρυσι, ο Κένεντι έθεσε τα εμβόλια κατά της ιλαράς ως προσωπική επιλογή και συνέστησε μη αποδεδειγμένες θεραπείες για την εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια.

Ο Δρ. Οζ είχε προηγουμένως στηρίξει την εκστρατεία του Κένεντι για «να κάνουμε την Αμερική ξανά υγιή», μια προσπάθεια επανασχεδιασμού του εφοδιασμού τροφίμων της χώρας, απόρριψης των υποχρεωτικών εμβολιασμών και αμφισβήτησης ορισμένων μακροχρόνιων επιστημονικών ερευνών.

Σε συνέντευξή του στο Newsmax πέρυσι, αμφισβήτησε το πόσο καλά λειτουργούν τα εμβόλια γρίπης. «Κάθε χρόνο, υπάρχει ένα εμβόλιο γρίπης. Δεν λειτουργεί πάντα πολύ καλά. Γι’ αυτό και είναι αμφιλεγόμενο τελευταία», είπε ο Οζ. Μάλιστα, συνέστησε στους Αμερικάνους να «φροντίζουν» τον εαυτό τους, ώστε να μπορούν να «κατακλύσουν» τη γρίπη όταν την αντιμετωπίσουν.

Πηγή: The Guardian

