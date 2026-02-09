«Τζένη Τζένη»: Ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Ζέτα Μακρυπούλια

Στο θέατρο ανεβαίνει η παράσταση «Τζένη Τζένη», εμπνευσμένη από την ταινία της Φίνος Φιλμ, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να αναλαμβάνει τον ρόλο της πρωταγωνίστριας, την οποία υποδυόταν η αείμνηστη Τζένη Καρέζη.

Το έργο, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, κάνει πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά την Πέμπτη 23 Απριλίου και στο καστ συμμετέχουν οι: Χάρις Αλεξίου, Νίκος Καραθάνος, Γιάννης Κότσιφας, Χρήστος Λούλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μπιτούνη, Άγγελος Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη.

«Με αρχική έμπνευση το “Τζένη Τζένη”, την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη. Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που να καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πρεμιέρα: Πέμπτη 23 Απριλίου

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 20:30

Σάββατο 17.30 & 21.00

