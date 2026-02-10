Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, Κλήρωση UEFA Nations League, εμβόλιμη Premier League, Coppa Italia, Ημιτελικά Κυπέλλου Betsson, NBA All Star Game στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Καταιγιστική δράση από τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, περιμένει τους συνδρομητές της Nova και αυτή την εβδομάδα μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 21η αγωνιστική και τα βλέμματα στρέφονται στο ντέρμπι Δικεφάλων της Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (15/2, 19:30) που θα μεταδοθεί στα κανάλια Novasports, όπως και οι αναμετρήσεις Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (14/2, 19:30), Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (16/2, 18:00).

Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Παναιτωλικός – Asteras Aktor (14/2, 17:00), Bόλος ΝΠΣ – Άρης (14/2, 20:00), Κηφισιά – ΟΦΗ (15/2, 17:30), Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet (15/2, 21:00).

Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

Στα κανάλια Novasports θα μεταδοθεί ζωντανά (Πέμπτη 12/2, 19:00) από το Expo-Hall 3 στις Βρυξέλλες και η κλήρωση για τη φάση των ομίλων του UEFA Nations League για τη σεζόν 2026-2027 . Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος 54 εθνικές ομάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση τη δυναμικότητά τους. Η Εθνική Ελλάδας θα βρίσκεται στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας και θα διεκδικήσει την πρόκριση της στο EURO 2028. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 24-26 Σεπτεμβρίου 2026.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την εμβόλιμη 26η αγωνιστική με το ενδιαφέρον να στρέφεται στους αγώνες Τσέλσι-Λιντς (10/2, 21:30), Τότεναμ-Νιούκαστλ (10/2, 21:30), Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (10/2, 22:15), Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ (11/2, 21:30), Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς (11/2, 21:30), Σάντερλαντ-Λίβερπουλ (11/2, 22:15), Μπρέντφορντ-Άρσεναλ (12/, 22:15).

Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές « Premier League Kick Off » και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η La Liga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports και συνεχίζεται με την 24η αγωνιστική όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες Βαγιεκάνο – Ατλέτικο Μαδρίτης (14/2, 17:15), Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ (14/2, 22:00), Χιρόνα – Μπαρτσελόνα (16/2, 22:00).

Η θεαματική γερμανική Bundesliga καθηλώνει στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στην 22η αγωνιστική και τα παιχνίδια Ντόρτμουντ-Μάιντς (13/2, 21:30) Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι (14/2, 16:30) Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν (14/2, 16:30). Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή « Matchday Live » με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Φόλενταμ-Άιντχοφεν (13/2, 21:00), Άγιαξ-Φορτούνα Σιτάρντ (14/2, 21:00) και Φέγενορντ-Γκο Αχέντ Ιγκλς (15/2, 13:15) για την 23η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Ταυτόχρονα οι φίλοι του ιταλικού ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα κανάλια Novasports τις αναμετρήσεις Νάπολι – Κόμο (10/2, 22:00) και Μπολόνια – Λάτσιο (11/2, 22:00) για την προημιτελική φάση του Coppa Italia.

Οι λάτρεις του τένις θα δουν στο κορτ των καναλιών Novasports τα τουρνουά WTA 1000 Qatar Total Energies Open και WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν τους επαναληπτικούς ημιτελικούς αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, Λεβαδειακός – ΟΦΗ (11/2, 17:00) και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (11/2, 20:30).

Για τον 4ο γύρο του Emirates FA Cup ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ (14/2, 17:00), Άστον Βίλα – Νιουκάστλ (14/2, 19:45), Λίβερπουλ – Μπράιτον (14/2, 22:00), Μπέρμιγχαμ – Λιντς (15/2, 14:00), Άρσεναλ – Γουίγκαν (15/2, 18:30).

Στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ συνεχίζεται η συναρπαστική δράση με τους φίλους του μπάσκετ να απολαμβάνουν τους αγώνες Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs (11/2, 05:30), Philadelphia 76ers-New York Knicks (12/2, 02:30) ενώ στη συνέχεια όλα τα βλέμματα πέφτουν στο φετινό 75o All Star Game. Ξεκίνημα στις μεταδόσεις στις 14/2 (02:00) με το NBA All-Star Weekend Celebrity Game και (04:00) το NBA All-Star Weekend Rising Star. Ακολουθεί στις 15/2 (24:00) το NBA All-Star Weekend State Farm All-Star Saturday Night και το αποκορύφωμα είναι στις 16/2 (24:00) με το NBA All-Star Weekend 75th All-Star Game.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

19:00 WTA 1000 Qatar Total Energies Open: 3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

20:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 Premier League – 26η αγωνιστική: Τσέλσι-Λιντς Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 Premier League: Έβερτον-Μπόρνμουθ Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 Premier League: Τότεναμ-Νιούκαστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 Coppa Italia: Νάπολι-Κόμο Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:15 Premier League: Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

17:00 WTA 1000 Qatar Total Energies Open: 4η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:30 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ Novasports2 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:30 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς Novasports4 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:30 Premier League: Άστον Βίλα-Μπράιτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Coppa Italia: Μπολόνια-Λάτσιο Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

22:15 Premier League: Σάντερλαντ-Λίβερπουλ Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

14:00 WTA 1000 Qatar Total Energies Open: Προημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή των Χριστίνας Κομίνη και Βασίλη Κωνσταντόπουλου

19:00 Κλήρωση UEFA Nations League 2026/2027 Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:00 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

22:00 Premier League: Μπρέντφορντ–Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #142 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

17:00 WTA 1000 Qatar Total Energies Open: Ημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:30 2.Bundesliga – 22η αγωνιστική: Νυρεμβέργη-Καρλσρούη Novasportsextra2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:00 Eredivisie – 23η αγωνιστική: Φόλενταμ-Άιντχοφεν Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

21:30 Bundesliga – 22η αγωνιστική: Ντόρτμουντ-Μάιντς Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 La Liga 2 – 26η αγωνιστική: Αλμερία-Ανδόρα Novasportsextra3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:00 La Liga – 24η αγωνιστική: Έλτσε-Οσασούνα Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night #40 Novasports5

15:00 La Liga: Εσπανιόλ-Θέλτα Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ–Φράιμπουργκ Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

16:30 Bundesliga: Αμβούργο-Ουνιόν Βερολίνου Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

17:00 WTA 1000 Qatar Total Energies Open: Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

17:15 La Liga: Χετάφε-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

18:30 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Stoiximan Super League – 21η αγωνιστική: Λεβαδειακός-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ των Αποστόλη Νταλούκα και Βασίλη Κωνσταντόπουλου

19:30 La Liga: Σεβίλλη-Αλαβές Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Κολωνία Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 Eredivisie: Άγιαξ-Φορτούνα Σιτάρντ Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:30 2.Bundesliga: Διναμό Δρέσδης-Έλβερσμπεργκ Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

22:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

13:15 Eredivisie: Φέγενορντ-Γκο Αχέντ Ιγκλς Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

14:30 2.Bundesliga: Χολστάιν Κίελ-Σάλκε Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

15:00 La Liga: Οβιέδο-Μπιλμπάο Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Χάιντενχαϊμ Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:15 La Liga: Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α,’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Λειψία-Βόλφσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:00 WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships – 1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:30 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Γιώργου Βασιλείου

19:30 La Liga: Λεβάντε-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

22:00 La Liga: Μαγιόρκα-Μπέτις Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

17:00 WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships – 2η μέρα Novasports6

18:00 Stoiximan Super League: Ατρόμητος–Πανσερραϊκός Novasports Prime

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 La Liga 2: Ρεάλ Σοσιεδάδ Β–Μάλαγα Novasports Start

22:00 La Liga: Χιρόνα–Μπαρτσελόνα Novasports Prime

