Ο Δώρος Δημοσθένους επιστρέφει στο Half Note με ένα μουσικό καρναβάλι γεμάτο Έλβις

Μετά τις sold out εμφανίσεις του και την ενθουσιώδη ανταπόκριση του κοινού, ο Δώρος Δημοσθένους επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για τρεις ξεχωριστές αποκριάτικες βραδιές αφιερωμένες στον αξεπέραστο Elvis Presley.

Από την Παρασκευή 20 έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, το Half Note μεταμορφώνεται σε μια εκρηκτική rock ’n’ roll γιορτή. Με οδηγό τη μοναδική σκηνική του ενέργεια, τη χαρακτηριστική φωνή και την αφοπλιστική του αμεσότητα, ο Δώρος Δημοσθένους μας προσκαλεί σε ένα μουσικό καρναβάλι γεμάτο ρυθμό, λάμψη και ατόφιο Elvis feeling.

Το «Carnival with… the King» είναι μια παράσταση που ζωντανεύει τον μύθο του Elvis μέσα από τα πιο αγαπημένα rock ’n’ roll τραγούδια του, αλλά και τις διαχρονικές μπαλάντες που τον καθιέρωσαν ως τον απόλυτο King της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ένα live γεμάτο κέφι, χορό, νοσταλγία και αυθεντική rock ’n’ roll διάθεση.

Ο Δώρος Δημοσθένους επιστρέφει εκεί όπου το κοινό τον αποθέωσε — και το Half Note ετοιμάζεται ξανά να ζήσει τρεις βραδιές που θα συζητηθούν.

Από την Παρασκευή 20 έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο Half Note Jazz Club.

DOROS DEMOSTHENOUS SINGS ELVIS – CARNIVAL WITH THE KING

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 – ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 15€

Προπώληση: more

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.