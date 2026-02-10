Διαρροές προπανίου και βαριές σκιές για την ασφάλεια στη DEMO – Καταγγελίες για ελλείψεις, «τηρήσαμε τα πρωτόκολλα» απαντά η φαρμακοβιομηχανία

Με τον φόβο ακόμη νωπό από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου διαρροή αερίου οδήγησε σε φωτιά, έκρηξη και στο θάνατο πέντε γυναικών, υπαλλήλων, οι εργαζόμενοι στη φαρμακοβιομηχανία DEMO στο Κρυονέρι βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωποι με δύο περιστατικά διαρροής προπανίου μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Και αυτή τη φορά, όπως λένε, δεν μιλάμε για «άσκηση ετοιμότητας», αλλά για πραγματικό κίνδυνο.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, όταν εντοπίστηκε διαρροή προπανίου σε τομέα της παραγωγής. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, εκκενώθηκε το συγκεκριμένο τμήμα, ωστόσο δεν σταμάτησε συνολικά η λειτουργία του εργοστασίου, παρότι εκείνη την ώρα βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις περίπου 700 άτομα. Όπως καταγγέλλουν τα σωματεία, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι προχώρησαν στο κλείσιμο βανών, ενώ η Πυροσβεστική και η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώθηκαν – όπως υποστηρίζουν – όχι από την εταιρεία αλλά από τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο φάρμακο κ. Στάθης Σταθόπουλος μιλώντας στο topontiki επισημαίνει ότι «σωστά εκκενώθηκε το τμήμα, αλλά έπρεπε να εκκενωθεί όλο το κτίριο», τονίζοντας ότι σε μια εγκατάσταση με εύφλεκτο αέριο δεν χωρούν ημίμετρα.

Λίγες ώρες αργότερα, ξημερώματα Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου και δεύτερη αναφορά για πιθανή διαρροή προπανίου. Το κτίριο εκκενώθηκε ξανά, ενώ ακολούθησαν έλεγχοι που τελικά δεν επιβεβαίωσαν ενεργή διαρροή. Παρ’ όλα αυτά, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για δεύτερο σοβαρό «καμπανάκι» μέσα σε ένα 24ωρο.

Χθες πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση έξω από την πύλη του εργοστασίου από την Ομοσπονδία Φαρμάκου, το Κλαδικό Συνδικάτο Αττικής και το επιχειρησιακό σωματείο. Τα αιτήματα είναι συγκεκριμένα: προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μονάδας μέχρι να ολοκληρωθούν εκτεταμένοι έλεγχοι και επισκευές, πιστοποίηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και πλήρης καταβολή μισθών για το διάστημα που θα απαιτηθεί. Σαν να μην έφτανε αυτό, έρχονται στο φως και άλλες καταγγελίες για ζητήματα ασφάλειας. Καθαρίστριες, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σωματείο, κλήθηκαν να εκτελέσουν διαδικασίες χωρίς επαρκή εκπαίδευση και χωρίς μέσα ατομικής προστασίας, παρουσιάζοντας δύσπνοια και δερματικούς ερεθισμούς. Εικόνες που περισσότερο θυμίζουν εργοστάσια άλλων δεκαετιών παρά σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία.

Ο κ. Σταθουλόπουλος, ανέφερε στο topontiki ότι «μετά τη Βιολάντα, κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να αισθάνεται ήσυχος όταν ακούει τη λέξη “διαρροή αερίου”. Δεν θα περιμένουμε να γίνει το κακό για να πούμε “φταίξαμε”. Η ζωή μας δεν είναι αναλώσιμη», τόνισε.

Και συνέχισε, σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο: «Μιλάμε για προπάνιο. Για αέριο που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Δεν είναι χαλασμένος κλιματισμός, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Όταν υπάρχουν δύο συναγερμοί μέσα σε λίγες ώρες, δεν μπορεί η απάντηση να είναι “επιστρέψτε στις θέσεις σας και συνεχίστε τη δουλειά”. Πρώτα εξασφαλίζεις την ασφάλεια και μετά την παραγωγή και όχι το αντίστροφο».

Ο ίδιος έθεσε και θέμα ευθύνης της εργοδοσίας: «Απαιτούμε πλήρη έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, διαφάνεια και ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Η ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν θα επιτρέψουμε να δουλεύουν 1.800 άνθρωποι πάνω σε μια ωρολογιακή βόμβα. Αν χρειαστεί, το εργοστάσιο να σταματήσει μέχρι να είναι απολύτως ασφαλές. Τα κέρδη δεν είναι πάνω από τις ζωές μας».

Από την πλευρά της, η διοίκηση της DEMO απορρίπτει τις κατηγορίες περί αμέλειας και υποστηρίζει ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, εκκενώθηκε άμεσα ο τομέας όπου εντοπίστηκε το πρόβλημα, τα μηχανήματα τέθηκαν εκτός λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε τεχνικός έλεγχος και επισκευή, ενώ στη δεύτερη περίπτωση –όπως λένε– δεν διαπιστώθηκε τελικά ενεργή διαρροή, παρότι ακολουθήθηκαν προληπτικά όλες οι διαδικασίες. Παράλληλα, δόθηκε εντολή επιστροφής των εργαζομένων στα πόστα τους, δείγμα –κατά την εταιρεία– ότι η λειτουργία είναι ασφαλής.

Το κλίμα παραμένει τεταμένο. Οι εργαζόμενοι ζητούν σαφείς απαντήσεις και εγγυήσεις ασφάλειας. Η εταιρεία επιμένει ότι όλα έγιναν «βάσει πρωτοκόλλου». Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν τα πρωτόκολλα αρκούν, όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις με εύφλεκτα αέρια και εκατοντάδες ανθρώπους μέσα στην παραγωγή.

