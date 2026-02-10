search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 23:43
ΕΛΛΑΔΑ

10.02.2026 23:18

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες», κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου

10.02.2026 23:18
Επί σχεδόν έξι ώρες κατέθετε στο Ανθρωποκτονιών η μητέρα του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος απήχθη και αφού βασανίστηκε επί 6 ημέρες, δολοφονήθηκε, με τη σορό να εντοπίζεται σε ρέμα στη Νέα Πέραμο την 1η Φεβρουαρίου.

Η μητέρα του 27χρονου ανέφερε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είχε πολλές επαφές με τον γιο της, καθώς συχνά διαφωνούσαν για τις επιλογές του.

Ένα από τα ζητήματα που προκαλούσαν εντάσεις ήταν και η προσωπική του ζωή, αφού – όπως είπε – δεν ενέκρινε τη σχέση του με τη σύντροφό του, η οποία στο παρελθόν είχε δεσμό με φίλο του.

Η ίδια σημείωσε ότι είχε καταλάβει ότι ο γιος της είχε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει λεπτομέρειες. «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε κάποιες παράνομες δραστηριότητες, αλλά όχι τι ήταν αυτές. Δεν γνώριζα. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόσωπο-“κλειδί” που μπορεί να δώσει απαντήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Καταραμένα» τα χρήματα της κληρονομιάς

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα χρήματα και τη μεγάλη ακίνητη περιουσία που είχε κληρονομήσει ο 27χρονος από τον παππού του, πριν από δύο περίπου χρόνια.

Η μητέρα του θύματος εμφανίστηκε πεπεισμένη ότι αυτά αποτέλεσαν την αιτία της δολοφονίας του, δηλώνοντας πως τα θεωρεί «καταραμένα».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι σε περίπτωση που περιέλθει στα χέρια της οποιοδήποτε ποσό, σκοπεύει να το διαθέσει σε ιδρύματα.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η μητέρα του 27χρονου δεν έκανε καμία αναφορά στον πρώην σύζυγό της και πατέρα του θύματος, ο οποίος, σε δηλώσεις του, είχε αφήσει σαφείς αιχμές εναντίον της, λέγοντας ότι θεωρεί ότι γνωρίζει πράγματα για την υπόθεση που δεν έχει ακόμη αποκαλύψει.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεροβασίλη: Το «όλοι ίδιοι είναι» της Καρυστιανού το έχουμε ακούσει από τη Χρυσή Αυγή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καταγγελία-«βόμβα» στην Ισπανία: Έρευνα για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ

ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες», κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου

ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι ισχυρίστηκε ο σμήναρχος που προφυλακίστηκε – Το ταξίδι στην Κίνα, τα 3 στελέχη και η «συγγνώμη στην πατρίδα»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκιλφόιλ για τις πρώτες 100 μέρες στην Αθήνα: Φέραμε τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη

LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεροβασίλη: Το «όλοι ίδιοι είναι» της Καρυστιανού το έχουμε ακούσει από τη Χρυσή Αυγή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καταγγελία-«βόμβα» στην Ισπανία: Έρευνα για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ

ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες», κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου

