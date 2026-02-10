Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες», κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου

Επί σχεδόν έξι ώρες κατέθετε στο Ανθρωποκτονιών η μητέρα του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος απήχθη και αφού βασανίστηκε επί 6 ημέρες, δολοφονήθηκε, με τη σορό να εντοπίζεται σε ρέμα στη Νέα Πέραμο την 1η Φεβρουαρίου.

Η μητέρα του 27χρονου ανέφερε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είχε πολλές επαφές με τον γιο της, καθώς συχνά διαφωνούσαν για τις επιλογές του.

Ένα από τα ζητήματα που προκαλούσαν εντάσεις ήταν και η προσωπική του ζωή, αφού – όπως είπε – δεν ενέκρινε τη σχέση του με τη σύντροφό του, η οποία στο παρελθόν είχε δεσμό με φίλο του.

Η ίδια σημείωσε ότι είχε καταλάβει ότι ο γιος της είχε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει λεπτομέρειες. «Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε κάποιες παράνομες δραστηριότητες, αλλά όχι τι ήταν αυτές. Δεν γνώριζα. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόσωπο-“κλειδί” που μπορεί να δώσει απαντήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Καταραμένα» τα χρήματα της κληρονομιάς

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα χρήματα και τη μεγάλη ακίνητη περιουσία που είχε κληρονομήσει ο 27χρονος από τον παππού του, πριν από δύο περίπου χρόνια.

Η μητέρα του θύματος εμφανίστηκε πεπεισμένη ότι αυτά αποτέλεσαν την αιτία της δολοφονίας του, δηλώνοντας πως τα θεωρεί «καταραμένα».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι σε περίπτωση που περιέλθει στα χέρια της οποιοδήποτε ποσό, σκοπεύει να το διαθέσει σε ιδρύματα.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η μητέρα του 27χρονου δεν έκανε καμία αναφορά στον πρώην σύζυγό της και πατέρα του θύματος, ο οποίος, σε δηλώσεις του, είχε αφήσει σαφείς αιχμές εναντίον της, λέγοντας ότι θεωρεί ότι γνωρίζει πράγματα για την υπόθεση που δεν έχει ακόμη αποκαλύψει.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι ισχυρίστηκε ο σμήναρχος που προφυλακίστηκε – Το ταξίδι στην Κίνα, τα 3 στελέχη και η «συγγνώμη στην πατρίδα»

Τέμπη: Τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων για μαζικές συγκεντρώσεις

Kύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Προφυλακίστηκαν δύο – Την Τετάρτη απολογούνται ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»