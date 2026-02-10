search
10.02.2026 22:01

Τέμπη: Τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων για μαζικές συγκεντρώσεις

10.02.2026 22:01
tempi

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη απηύθυνε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος σημειώνει ότι «Όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο Έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται!».

«Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα», τονίζουν οι συγγενείς των θυμάτων.

Στο ίδιο κείμενο απευθύνεται κάλεσμα για μαζική συμμετοχή σε συγκεντρώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι κεντρικές συγκεντρώσεις προγραμματίζονται για τις 12 το μεσημέρι στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, και στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αντίστοιχες δράσεις αναμένονται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

«Κάλεσμα για τα 3 χρόνια από το Έγκλημα των Τεμπών

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το Έγκλημα στα Τέμπη που μας στέρησε τους αγαπημένους μας.

Λιγότερα από ένα μήνα μετά, στις 23 Μαρτίου 2026, ξεκινάει η κύρια δίκη.

Όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο Έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται!

Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο,

Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση,

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Όλες/ Όλοι,

  • στην Αθήνα στις 12 μμ στο Σύνταγμα
  • στη Θεσσαλονίκη στις 12μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου
  • και σε όλη την Ελλάδα

Σύλλογος Συγγενών θυμάτων Τεμπών».

