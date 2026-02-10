Υπόθεση κατασκοπείας: Τι ισχυρίστηκε ο σμήναρχος που προφυλακίστηκε – Το ταξίδι στην Κίνα, τα 3 στελέχη και η «συγγνώμη στην πατρίδα»

Τον δρόμο για τις φυλακές Κορίνθου πήρε ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά την ολοκλήρωση πολύωρης απολογίας που διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 54χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για κατασκοπεία και διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με κινεζικά συμφέροντα.

Οι δικαστικές Αρχές έκριναν ότι το υλικό της δικογραφίας, σε συνδυασμό με τη βαρύτητα των αδικημάτων, καθιστά αναγκαία την προσωρινή του κράτηση.

Η απολογία και η ομολογία των πράξεων

Κατά την απολογία του, ο ανώτερος αξιωματικός δεν αρνήθηκε την εμπλοκή του, επιχείρησε ωστόσο να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε στην υπόθεση. Όπως ανέφερε, ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε μια διαδικασία που, σύμφωνα με τον ίδιο, εξελίχθηκε με τρόπο επικίνδυνο και ανεξέλεγκτο.

Υποστήριξε ότι βρέθηκε υπό ιδιαίτερες και μη διαχειρίσιμες συνθήκες, ενώ τόνισε πως από την πρώτη στιγμή έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών, προκειμένου να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε συναισθηματικά φορτισμένο τόνο, απηύθυνε δημόσια συγγνώμη, δηλώνοντας: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου».

Από την πλευρά του, ο συνήγορός του, Βασίλης Χειρδάρης, ανέφερε ότι η προφυλάκιση αποτέλεσε επιλογή του ίδιου του κατηγορουμένου, ο οποίος επιθυμεί να κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη και να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Από την υπεράσπιση επισημαίνεται ότι ο 54χρονος ζητά μια δίκαιη και εύλογη ποινική μεταχείριση.

Η δημιουργία της επαφής με την Κίνα, το ταξίδι στο Πεκίνο και οι απειλές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η υπόθεση ξεκίνησε από επαγγελματική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο σμήναρχος είχε αναρτήσει το αναλυτικό του βιογραφικό. Εκεί τον προσέγγισε άτομο που εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας το όνομα «Στίβεν».

Αρχικά, η συνεργασία περιορίστηκε σε μελέτες χαμηλής σημασίας για διαδικτυακή χρήση. Η κατάσταση, όμως, άλλαξε ριζικά κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού του αξιωματικού στο Πεκίνο, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με τον έτερο συνήγορό του, Παναγιώτη Ρίζο, στην Κίνα ο 54χρονος αντιλήφθηκε ότι το περιβάλλον είχε μεταβληθεί δραματικά. Όπως υποστηρίζεται, εκεί δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του, ενώ ήρθε σε επαφή με τρία στελέχη της εταιρείας, τα στοιχεία των οποίων παρέδωσε στις ελληνικές Αρχές.

Οι ερευνητές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα πρόσωπα αυτά να συνδέονται με κρατικούς μηχανισμούς πληροφοριών, που στόχευαν να αξιολογήσουν το επίπεδο πρόσβασης και γνώσεων του αξιωματικού σε απόρρητο υλικό.

Οικονομικό όφελος και κρυπτονομίσματα

Η έρευνα δείχνει ότι βασικό ρόλο στην υπόθεση διαδραμάτισε και το οικονομικό κίνητρο. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στον ψηφιακό λογαριασμό κρυπτονομισμάτων του σμηνάρχου ποσά που έφταναν τα 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο.

Για να μην κινήσει υποψίες, ο αξιωματικός πραγματοποιούσε μικρές αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ, ύψους 200 έως 300 ευρώ, λαμβάνοντας μέτρα απόκρυψης.

Το συνολικό οικονομικό όφελος παραμένει άγνωστο, καθώς δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του crypto wallet, μέσω του οποίου φέρεται να πληρωνόταν για περίπου 18 μήνες.

Κυβερνητική κινητοποίηση και διπλωματική ισορροπία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε κυβερνητικό επίπεδο. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, έχει δηλώσει ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται με απόλυτη σοβαρότητα και θεσμική συστολή, λόγω της ιδιότητας του κατηγορουμένου.

Από την πλευρά του υπουργείου Εξωτερικών, η εκπρόσωπος Λάνα Ζωχιού υπογράμμισε ότι αναμένεται το πόρισμα της έρευνας, επισημαίνοντας πως οι διμερείς σχέσεις με την Κίνα βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί.

«Μοναχικός λύκος» ο 54χρονος – Συνεχίζεται η έρευνα στις Ένοπλες Δυνάμεις

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο σμήναρχος υποστήριξε ότι έδρασε μόνος και δεν κατονόμασε συνεργούς εντός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις των στρατιωτικών δικαστικών λειτουργών, δεν προέκυψαν –μέχρι στιγμής– ενδείξεις οργανωμένου δικτύου.

Οι Αρχές, ωστόσο, συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου.

Παράλληλα, εξετάζονται αρχεία, υπολογιστές και ψηφιακά δεδομένα του 54χρονου, ώστε να αποτιμηθεί με ακρίβεια η διαβάθμιση των πληροφοριών που διέρρευσαν και οι πιθανές επιπτώσεις τους στην αμυντική ασφάλεια της χώρας.

