Η Citroën Racing βρίσκεται στην Τζέντα πανέτοιμη για τον πρώτο διπλό αγώνα της σεζόν

Η Formula E μεταφέρεται στην Τζέντα του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας αυτή την εβδομάδα, καθώς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ABB FIA συνεχίζεται με τους Γύρους 4 και 5 της σεζόν 2025/26. Η πίστα Jeddah Corniche θα φιλοξενήσει το πρώτο διήμερο αγώνων της σεζόν, σηματοδοτώντας μια κομβική στιγμή, καθώς η Citroën Racing στοχεύει να συνεχίσει να χτίζει την δυναμική της.

Η γρήγορη πίστα Jeddah Corniche είναι μοναδική στο ημερολόγιο της Formula E. Με μήκος λίγο πάνω από τρία χιλιόμετρα και 19 στροφές, η πίστα συνδυάζει μεγάλες ευθείες με τεχνικές στροφές υψηλής απαιτητικότητας. Η διάταξή της δίνει έμφαση στην απόδοση, την ακρίβεια και τη διαχείριση ενέργειας, ενώ η εγγύτητα των μπαριερών στα όρια της πίστας απαιτεί ακρίβεια σε όλο τον γύρο. Η ομαλή επιφάνεια του οδοστρώματος και οι γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης καθιστούν επίσης την διαχείριση των ελαστικών κρίσιμο παράγοντα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η Citroën Racing επιστρέφει στην Τζέντα με θετικά σημεία αναφοράς από την προηγούμενη επίσκεψη στην πίστα. Την τελευταία φορά, οι Nick Cassidy και Jean-Éric Vergne σημείωσαν και οι

δύο καλές επιδόσεις εξασφαλίζοντας τερματισμούς στην πρώτη δεκάδα. Μετά από ένα απογοητευτικό Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι και με το μυαλό μας να έχει ξεκαθαρίσει οριστικά, η προσοχή μας τώρα στρέφεται στην πρόοδο και στη μάχη για θέσεις στο βάθρο, καθώς το πρωτάθλημα μπαίνει στην επόμενη φάση του.

Το διήμερο του διπλού αγώνα παρουσιάζει μια επιπλέον στρατηγική πρόκληση, με διαφορετικές μορφές αγώνων στους δύο γύρους. Στον 4ο γύρο θα εισαχθεί το Pit Boost για πρώτη φορά φέτος, παράλληλα με μια υποχρεωτική λειτουργία Attack Mode διάρκειας έξι λεπτών, δίνοντας επιπλέον έμφαση στην διαχείριση του αγώνα. Αντίθετα, ο 5ος γύρος θα επιστρέψει στην πιο παραδοσιακή μορφή, χωρίς Pit Boost και η λειτουργία Attack θα επιστρέψει στη συνήθη δομή της, ανταμείβοντας την προσαρμοστικότητα και την έξυπνη στρατηγική τόσο από τους οδηγούς όσο και από τους μηχανικούς.

Η Τζέντα θα φιλοξενήσει επίσης τους πρώτους νυχτερινούς αγώνες της σεζόν 2025/26. Παρά το βραδινό πρόγραμμα, οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος αναμένεται να παραμείνουν υψηλότερες από ό,τι σε πρόσφατες διοργανώσεις, συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τα δυνατά σημεία της Citroën Racing, βοηθώντας την ομάδα να φέρει τα ελαστικά στο βέλτιστο της λειτουργίας τους πιο αποτελεσματικά.

Με δύο αγώνες, δύο ξεχωριστές στρατηγικές προσεγγίσεις και πολύτιμους βαθμούς, η Citroën Racing οδεύει στον διπλό αγώνα της Τζέντα, με επίκεντρο τη μετατροπή της προοπτικής σε απόδοση, καθώς η σεζόν της Formula E συνεχίζει να εξελίσσεται.

Η δεύτερη έκδοση του EVO Session θα πραγματοποιηθεί επίσης την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, με τον influencer Max Klymenko να κάθεται πίσω από το τιμόνι του αγωνιστικού μας αυτοκινήτου. Το EVO Session είναι μια μορφή αφιερωμένη στην εξερεύνηση και την κατανόηση, δίνοντας σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς δημιουργούς και προσωπικότητες στον κόσμο την ευκαιρία να βγουν στην πίστα σε πραγματικές συνθήκες και να βιώσουν τη Formula E από μέσα.

Δηλώσεις

Cyril Blais, Επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Παρόλο που ο αγώνας του Μαϊάμι δεν πήγε όπως θα θέλαμε εμείς, εξακολουθώ να είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που έχει κάνει όλη η ομάδα μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν. Έχουμε μάθει πολλά από τους πρώτους γύρους, τόσο όσον αφορά την απόδοση όσο και την εκτέλεση, και αυτή η γνώση συνεχίζει να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα Σαββατοκύριακα των αγώνων. Μαθαίνουμε περισσότερα όταν αποτυγχάνουμε παρά όταν επιτυγχάνουμε, προχωρώντας με βασικά μαθήματα που έχουμε πάρει και μια θετική νοοτροπία είναι υψίστης σημασίας για αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Τζέντα είναι μια σημαντική ευκαιρία για εμάς, με δύο αγώνες και διαφορετικές στρατηγικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Εστιάζουμε στη μεγιστοποίηση κάθε διαθέσιμης ευκαιρίας για την βαθμολογική κατάταξη, παραμένοντας σε λειτουργικό επίπεδο και συνεχίζοντας να χτίζουμε δυναμική καθώς το πρωτάθλημα προχωρά».

Nick Cassidy, Οδηγός της Citroën Racing Formula E:

«Η Τζέντα είναι μια πίστα που μου αρέσει πολύ, είναι γρήγορη, τεχνική και ανταμείβει την συγκέντρωση, ειδικά στα τμήματα υψηλής ταχύτητας. Τερμάτισα 5ος την τελευταία φορά εδώ και ο στόχος αυτό το Σαββατοκύριακο είναι να διεκδικήσω την πρώτη θέση. Καθώς είναι ο πρώτος διπλός αγώνας της σεζόν και υπάρχουν διαφορετικές μορφές αγώνα κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, η χωρίς προβλήματα απόδοση θα είναι το κλειδί για τη μεγιστοποίηση όλων των διαθέσιμων βαθμών. Οι θερμότερες νυχτερινές συνθήκες θα πρέπει επίσης να βοηθήσουν στην απόδοση των ελαστικών, οπότε ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να κάνουμε».

Jean-Eric Vergne (JEV), Οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Η Τζέντα είναι μια απαιτητική πίστα όπου δεν υπάρχει περιθώριο λάθους, επομένως η εμπιστοσύνη στο αυτοκίνητο και η σαφής στρατηγική είναι κρίσιμα. Πέρυσι κέρδισα βαθμούς εδώ, κάτι που ήταν θετικό, αλλά πάντα θέλω κάτι περισσότερο από αυτό. Με το Pit Boost να μπαίνει στο παιχνίδι για πρώτη φορά φέτος και δύο πολύ διαφορετικούς αγώνες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το θέμα είναι να είσαι έξυπνος, προσαρμόσιμος και επιθετικός όταν έρχονται οι ευκαιρίες. Αυτό είναι ένα σημαντικό Σαββατοκύριακο για να διακριθώ και δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα στην τύχη».

Διαβάστε επίσης:

Τα υβριδικά της Volkswagen που… διαλύουν τον ανταγωνισμό – Ασύγκριτη οικονομία καυσίμου

Νέος ΚΟΚ: Η παράβαση που κάνουν συνέχεια οι πεζοί – Το πρόστιμο

KARIDIS MOTORSPORT: Ένας ολοκληρωμένος κόμβος αυτοκίνησης και υπηρεσιών στο Κορωπί