Καμία διάθεση για συναίνεση σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία δεν φαίνεται να έχει η Ευρώπη, με την Κάγια Κάλας να απαιτεί σαφείς παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

Επιμένοντας στη γραμμή των «φαντασιώσεων», η Κάγια Κάλας θεωρεί πως οι όροι για την επίτευξη ειρήνης δεν μπορεί να επιβάλλονται στο Κίεβο αλλά στη Μόσχα. Από την άλλη πλευρά βέβαια η Μόσχα που προελαύνει στα μέτωπα δεν έχει κανένα λόγο να νιώσει «στριμωγμένη».

Ειδικότερα, η Κάγια Κάλας, δήλωσε την Τρίτη ότι θα προτείνει μία λίστα με παραχωρήσεις που θα πρέπει να απαιτήσει η Ευρώπη από τη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Όλοι γύρω από το τραπέζι, συμπεριλαμβανομένων των Ρώσων και των Αμερικανών, πρέπει να κατανοήσουν ότι για να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία χρειάζεται η συμφωνία των Ευρωπαίων», είπε η Κάλας σε ομάδα δημοσιογράφων ειδησεογραφικών πρακτορείων στις Βρυξέλλες.

«Και γι’ αυτό έχουμε κι εμείς όρους. Και αυτούς τους όρους δεν πρέπει να τους επιβάλλουμε στους Ουκρανούς, που έχουν ήδη δεχθεί τεράστια πίεση, αλλά στους Ρώσους».

