search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 17:38
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 16:06

Protergia Club: Νέες μεγάλες συνεργασίες και μοναδικά προνόμια

10.02.2026 16:06
Protergia Club_100226

Η Protergia, ο κορυφαίος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερες από 680.000 παροχές ενέργειας και αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN, συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο συνεργατών του προγράμματος επιβράβευσης Protergia Club, για να προσφέρει ακόμη περισσότερα προνόμια σε όλους τους πελάτες της, με νέους συνεργάτες να προστίθενται συνεχώς.

Ξεχωρίζει η συνεργασία με τη SKY express, η οποία δίνει στους πελάτες της Protergia εκπτώσεις έως 20% σε όλα τα ταξίδια.

Το Protergia Club προσφέρει πρακτικά οφέλη με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών. Οι συνεργασίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, όπως ταξίδια και μετακινήσεις, ψυχαγωγία, αγορές, ευεξία και υπηρεσίες καθημερινότητας. Κάθε όφελος έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της Protergia.

Μεγάλος διαγωνισμός Protergia Club

Κατεβάστε τώρα το Protergia App και μπείτε έως τις 28 Φεβρουαρίου στο Protergia Club, για να συμμετάσχετε αυτόματα στον μεγάλο διαγωνισμό, που θα μοιράσει μοναδικά δώρα σε 50 τυχερούς, όπως ταξίδια, δώρα τεχνολογίας, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη!

Γίνετε πελάτης Protergia, κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Protergia Club για να απολαμβάνετε περισσότερη αξία, περισσότερα προνόμια και περισσότερες επιλογές κάθε μέρα!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-marinakis
MEDIA

Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα: Ζητούν από τον Παύλο Μαρινάκη να ανακαλέσει τις νομικές απειλές σε δημοσιογράφο

marokinos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: «Με κατηγορεί υπουργός επειδή υπερασπίστηκα έναν φτωχό άνθρωπο» λέει ο δικηγόρος του Μαροκινού

INNER_NA-MAGAPAS_2
MEDIA

«Κατασκήνωσε» στην κορυφή της τηλεθέασης η σειρά «Να μ’ αγαπάς» τη Δευτέρα (9/2)

sing-for-greece_1002_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Στήνει τηλε-κάλπες η ΕΡΤ – Πώς θα ψηφίσει ο κόσμος στον εθνικό τελικό

10、LHD_Atlantis-Blue_download_Left-Front
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του ολοκαίνουργιου BYD Sealion 5 DM-I (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 17:38
pavlos-marinakis
MEDIA

Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα: Ζητούν από τον Παύλο Μαρινάκη να ανακαλέσει τις νομικές απειλές σε δημοσιογράφο

marokinos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: «Με κατηγορεί υπουργός επειδή υπερασπίστηκα έναν φτωχό άνθρωπο» λέει ο δικηγόρος του Μαροκινού

INNER_NA-MAGAPAS_2
MEDIA

«Κατασκήνωσε» στην κορυφή της τηλεθέασης η σειρά «Να μ’ αγαπάς» τη Δευτέρα (9/2)

1 / 3