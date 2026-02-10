Συνάντηση Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους: Κρίσιμο ραντεβού λίγο πριν την… κάθοδο των τρακτέρ

Την ώρα που οι αγρότες της χώρας βρίσκονται σε προετοιμασία… καθόδου στην Αθήνα για το συλλαλητήριο που έχουν προγραμματίσει για την Παρασκευή – ήδη έχουν υπάρξει και κάποια… προεόρτια, όπως, π.χ. στη Λάρισα – ο πρωθυπουργός συναντάται σήμερα στη μία το μεσημέρι με αντιπροσωπεία περίπου 20 κτηνοτρόφων, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των αντιδράσεων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, που μίλησε στον ρ/σ Alpha Radio, στη συνάντηση αυτή, που είχε προγραμματιστεί κατά την πρώτη επαφή του Κυριάκου Μητσοτάκη με αγρότες, θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να βρεθούν τρόποι στήριξης της κτηνοτροφίας της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό σε τέτοιο επίπεδο που να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα πολλά χρόνια

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι πλέον η στιγμή να ξαναχτιστεί η ελληνική κτηνοτροφία σε υγιείς βάσεις με χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας και μέτρα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τη δυναμική των κτηνοτροφικών προϊόντων και υπενθυμίζουν ότι ως το τέλος του μήνα, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο που θα αφορά τη μη καταβολή του ΕΦΚ στην αντλία ενώ θα γίνει επανυπολογισμός των λίτρων που χρειάζεται ανά καλλιέργεια με σχετική συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγών.

Ειδικά για το κρίσιμο ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο Κ. Τσιάρας ανέφερε ότι υπάρχει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, «αυτήν τη στιγμή, υπάρχει ένα μεγάλο κενό, καθώς δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο και δεν υπάρχει μέθοδος DIVA που να μπορεί να διακρίνει αν ένα ζώο νοσεί από τη νόσο ή από τον εμβολιασμό». Όπως σχολίασε, «όλα αυτά εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για το ζωικό μας κεφάλαιο».

Με τα τρακτέρ να… ζεσταίνονται για το συλλαλητήριο της Παρασκευής, ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κράτησε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου, επισημαίνοντας ότι «ευελπιστούσαμε ότι θα είχαμε αποφύγει αυτήν τη μεγάλη ταλαιπωρία και για τους ίδιους τους αγρότες, αλλά και για τους πολίτες». Ωστόσο, τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, έγιναν πολύ σημαντικά βήματα στην ικανοποίηση λογικών αιτημάτων που υπήρχαν από την πλευρά των αγροτών και ότι πλέον η διαδικασία περνά στο στάδιο της υλοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια Λάρισας, αποφασίστηκε συνέχιση των κινητοποιήσεων στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο, καθώς, όπως είχε δηλώσει το μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου, Ευρυπίδης Κατσαρός, «ο αγώνας συνεχίζεται, δεν σταμάτησε τίποτα. […] Δεν πήραμε απολύτως τίποτα. Και η κυβέρνηση συνεχίζει πάλι τα παιχνίδια της. Και στο Μαξίμου που πήγαμε, δεν πήραμε τίποτα. […] Οι κινητοποιήσεις θα συνεχίσουν. Δεν θα σταματήσουμε αν δεν δικαιωθούμε, γιατί είναι θέμα επιβίωσης πλέον».

Από την πλευρά της κυβέρνησης εκτιμάται ότι το μεγάλο «κύμα» των αγροτικών κινητοποιήσεων έχει «ξεφουσκώσει» πλέον, ωστόσο, επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα για τα συμφωνηθέντα μέτρα θα τηρηθεί, καθώς – βέβαια – και ότι η κυβέρνηση εξάντλησε κάθε περιθώριο που είχε, προκειμένου να ικανοποιήσει τα «λογικά» αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας, ενώ, ειδικά για το ζήτημα των επιδοτήσεων, ξεκαθαρίζει ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα διασφαλίσει πλέον την ομαλή και νόμιμη ροή τους προς τους δικαιούχους.

Από εκεί και πέρα, σε πιο «στενό» πολιτικό επίπεδο, στην κυβέρνηση αναγνωρίζεται ότι οι κινητοποιήσεις που κράτησαν σχεδόν 50 ημέρες θα έχουν εκλογικό κόστος, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα είναι ελέγξιμο, καθώς τα συμφωνηθέντα μέτρα επιλύουν χρόνια αιτήματα του αγροτοκτηνοτροφικού κλάδου της χώρας. Το μέγεθος της ζημιάς, λένε κομματικές πηγές, θα φανεί το επόμενο διάστημα στις σχετικές δημοσκοπήσεις, ενώ επίσης εκτιμάται ότι η αντιπολίτευση δεν εισέπραξε τα αναμενόμενα από την οργή των αγροτών.

