search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 16:57
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 14:00

Το υβριδικό 4X4 SUV που αγαπούν οι Έλληνες κάνει 1.510km με ένα γέμισμα – Οι τιμές

10.02.2026 14:00
dacia-duster-p1310-overview-024_ig_w1500_h843

Η ελληνική αγορά έχει αποδείξει πολλές φορές ότι όταν ένα SUV συνδυάζει αντοχή, χαμηλό κόστος χρήσης και πραγματικές δυνατότητες εκτός δρόμου, τότε κερδίζει αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού. Ιδίως όταν μιλάμε για τετρακίνηση, η οποία εξακολουθεί να έχει πρακτική αξία για τον Έλληνα οδηγό, είτε λόγω επαρχιακού δικτύου είτε λόγω χειμερινών μετακινήσεων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται το νέο Dacia Duster HYBRID-G 150 4X4, μια έκδοση που φέρνει μαζί υβριδική τεχνολογία, λειτουργία διπλού καυσίμου και τετρακίνηση, με τιμή εκκίνησης από 29.900 ευρώ. Ένα πακέτο που δεν στοχεύει στο lifestyle, αλλά στην ουσία.

Το νέο Duster έχει εξελιχθεί αισθητικά χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα που το καθιέρωσε. Η σχεδίαση παραμένει «εργαλειακή», όμως πλέον ενσωματώνει πιο σύγχρονα στοιχεία. Η νέα μάσκα με τη φωτεινή υπογραφή της μάρκας, τα LED σώματα και τα έντονα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος τονίζουν τον off-road προσανατολισμό. Οι μεγάλες γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, σε συνδυασμό με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ένα SUV πόλης που απλώς ντύθηκε περιπετειώδες.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τα υβριδικά της Volkswagen που… διαλύουν τον ανταγωνισμό – Ασύγκριτη οικονομία καυσίμου

Νέος ΚΟΚ: Η παράβαση που κάνουν συνέχεια οι πεζοί – Το πρόστιμο

KARIDIS MOTORSPORT: Ένας ολοκληρωμένος κόμβος αυτοκίνησης και υπηρεσιών στο Κορωπί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vouli spartiates 33- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σπαρτιάτες»: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι 13 κατηγορούμενοι για εξαπάτηση εκλογέων

oil-venezuela-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Bloomberg: «Αγκάθια» η Ελλάδα και η Μάλτα στο μπλόκο της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο

zaxaraki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό απολυτήριο: Ως το Νοέμβριο ο διάλογος με τα κόμματα στην Επιτροπή – Ζαχαράκη: Δεν ερχόμαστε με προειλημμένες αποφάσεις

merz-omilia
ΚΟΣΜΟΣ

«Nein» από Μερτς στην πρόταση Μακρόν για ευρωομόλογα – Διαφωνούν σε όλα οι δυο ηγέτες

turmeric_ginger_1002_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες τροφές καταπολεμούν τον πόνο;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 16:57
vouli spartiates 33- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σπαρτιάτες»: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι 13 κατηγορούμενοι για εξαπάτηση εκλογέων

oil-venezuela-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Bloomberg: «Αγκάθια» η Ελλάδα και η Μάλτα στο μπλόκο της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο

zaxaraki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό απολυτήριο: Ως το Νοέμβριο ο διάλογος με τα κόμματα στην Επιτροπή – Ζαχαράκη: Δεν ερχόμαστε με προειλημμένες αποφάσεις

1 / 3