Το υβριδικό 4X4 SUV που αγαπούν οι Έλληνες κάνει 1.510km με ένα γέμισμα – Οι τιμές

Η ελληνική αγορά έχει αποδείξει πολλές φορές ότι όταν ένα SUV συνδυάζει αντοχή, χαμηλό κόστος χρήσης και πραγματικές δυνατότητες εκτός δρόμου, τότε κερδίζει αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού. Ιδίως όταν μιλάμε για τετρακίνηση, η οποία εξακολουθεί να έχει πρακτική αξία για τον Έλληνα οδηγό, είτε λόγω επαρχιακού δικτύου είτε λόγω χειμερινών μετακινήσεων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται το νέο Dacia Duster HYBRID-G 150 4X4, μια έκδοση που φέρνει μαζί υβριδική τεχνολογία, λειτουργία διπλού καυσίμου και τετρακίνηση, με τιμή εκκίνησης από 29.900 ευρώ. Ένα πακέτο που δεν στοχεύει στο lifestyle, αλλά στην ουσία.

Το νέο Duster έχει εξελιχθεί αισθητικά χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα που το καθιέρωσε. Η σχεδίαση παραμένει «εργαλειακή», όμως πλέον ενσωματώνει πιο σύγχρονα στοιχεία. Η νέα μάσκα με τη φωτεινή υπογραφή της μάρκας, τα LED σώματα και τα έντονα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος τονίζουν τον off-road προσανατολισμό. Οι μεγάλες γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, σε συνδυασμό με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ένα SUV πόλης που απλώς ντύθηκε περιπετειώδες.

