Ισχυρή αύξηση ασφαλίστρων και κερδών για την Ευρώπη Ασφαλιστική στη χρήση 2025

Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο στην παραγωγή ασφαλίστρων όσο και στην κερδοφορία έκλεισε η χρήση 2025 για την Ευρώπη Ασφαλιστική, σύμφωνα με τα συνοπτικά, προκαταρκτικά οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η μητρική της εταιρεία, Ευρώπη Holdings.

Ειδικότερα, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας αυξήθηκε κατά 25,6% και διαμορφώθηκε στα 27,4 εκατ. ευρώ, έναντι 21,8 εκατ. ευρώ το 2024. Την ίδια στιγμή, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,04 εκατ. ευρώ, από 6,15 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας άνοδο της τάξεως του 30%.

Η θετική αυτή πορεία αποτυπώνεται και στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου παραγωγής. Ο κλάδος Περιουσίας και Λοιπών Κλάδων εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα δραστηριότητας της εταιρείας, συμμετέχοντας με ποσοστό 93,73% στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων. Αντίθετα, ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων αντιπροσωπεύει το 6,27% του χαρτοφυλακίου.

Σε απόλυτους αριθμούς, η παραγωγή στον κλάδο Περιουσίας αυξήθηκε το 2025 κατά 22,6% και διαμορφώθηκε στα 11,43 εκατ. ευρώ, έναντι 9,32 εκατ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα.

Στην ανακοίνωσή της, η Ευρώπη Holdings επισημαίνει ότι τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Όπως διευκρινίζεται, έχουν καταρτισθεί από τη θυγατρική για σκοπούς χρηματοοικονομικής και εποπτικής πληροφόρησης και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελεγκτικών διαδικασιών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά την Ευρώπη Ασφαλιστική Μ.Α.Ε.Γ.Α. σε εταιρική βάση και δεν συνιστά παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο ομίλου, ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως πρόβλεψη ή εκτίμηση για τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της Ευρώπη Holdings.

